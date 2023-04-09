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Незабаром Байден та Сунак зустрінуться у Північній Ірландії: деталі

9 квітня 2023 09:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент США Джо Байден. Фото: twitter.com/RishiSunak
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент США Джо Байден зустрінуться 11 квітня. Американський лідер прибуде у Белфаст.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Деталі

Візит Байдена приурочений до 25-річчя з моменту підписання Белфастської угоди, що поклала край багаторічному збройному конфлікту в Північній Ірландії.

Сунак сказав, що напередодні річниці він сподівається на краще майбутнє для провінції.

Візит президента США відбудеться після того, як у регіоні було підвищено рівень терористичної загрози. Північна Ірландія також досі не має уряду після того, як розподіл влади розвалився через розбіжності щодо Brexit.

Байден, який пишається своїм ірландським походженням і роллю США у встановленні миру, візьме участь у низці заходів.

Сунак розповів, що він "невпинно зосереджений" на забезпеченні економічного зростання Північної Ірландії. Він має намір використати цей візит для залучення інвестицій і оголосити, що Велика Британія проведе інвестиційний саміт Північної Ірландії у вересні.

З нагоди річниці буде проведена поліцейська операція вартістю близько 7 мільйонів фунтів стерлінгів за участю 300 офіцерів.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден продовжив на один рік дію режиму надзвичайного стану, який дозволяє вводити санкції проти росії. Йдеться, зокрема, і про санкції, запроваджені через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Також ми писали, що 16 березня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Політичні лідери обговорили ситуацію на фронті.

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