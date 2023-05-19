Не проедет даже Обама: Россия закрыла въезд для 500 американцев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: росСМИ

Министерство иностранных дел России отреагировало на недавние антироссийские санкции. В Москве заявили, что закрывают въезд для полутысячи американцев.

Об этом пишет МИД РФ.

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Закрытие въезда для 500 американцев – это так называемый ответ РФ на все антироссийские санкции, вводимые Белым домом.

"В ответ на регулярно вводимые антироссийские санкции администрацией Дж.Байдена, которые призваны, по замыслу Вашингтона, нанести России максимальный ущерб, персонально коснувшись официальных лиц и простых граждан нашей страны, в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию для 500 американцев ", — заявили в МИД России.

В список персон нон-грата вошли руководители исполнительной власти Штатов и экспрезидент Барак Обама.

"Среди них – не только "знаковые" фигуры, включая бывшего президента США Б.Обаму, но и действующие руководители разных уровней исполнительной власти, экс-чиновники вроде куратора Белого дома в борьбе с "российской дезинформацией" М.Янкович, впервые избранные на ноябрьских выборах-2022 сенаторы и конгрессмены, эксперты и сотрудники "аналитических" центров, причастные к распространению русофобских установок и фейков, а также председатели компаний ВПК, поставляющих вооружение режима в Киеве. В добавляемый "список-500" внесены во властных и правоохранительных структурах, непосредственно причастных к преследованиям инакомыслящих по следам так называемого "Штурма Капитолия", — говорится в сообщении.

Россия пригрозила США, что наказания будут применяться постоянно, когда речь идет "об усилении санкционного прессинга или дискриминационных шагах с целью препятствовать профессиональной деятельности наших сограждан".

Напомним, ранее мы писали, что сегодня, 19 мая, Великобритания объявила о новых санкциях против Российской Федерации. Они направлены против юридических и физических лиц, связанных со способностью финансировать и вести войну против Украины.

Также страны ЕС планируют усилить ограничения по России в сфере энергетики. Представители 27 европейских стран обсудили 11 пакет антироссийских санкций – Евросоюз серьезных возражений против усиления ограничений не высказал.