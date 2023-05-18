В МИД РФ поставили ультиматум и угрожают прекратить зерновое соглашение летом

Грузовик наполняют зерном. Фото: Reuters/Gleb Garanich

В четверг, 18 мая, истек срок "черноморской инициативы", но впоследствии ее продлили до 17 июля. МИД России прокомментировали продление зернового соглашения.

Об этом сообщает МИД России.

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Комментарии МИД России

МИД России сообщают, что в связи с истечением 60-дневного срока продления "черноморской инициативы" по вывозу украинской продовольствия к ним обратились турецкие партнеры продлить соглашение. Кремль подтвердил ее продление еще на два месяца, то есть до 17 июля включительно без каких-либо изменений.

"Наши принципиальные оценки реализации взаимосвязанных Стамбульских соглашений остаются неизменными — до сих пор выполняется только "черноморская инициатива", за исключением экспорта аммиака", — говорится в сообщении.

Кроме того, они добавили, что конкретный прогресс в отношении Меморандума Россия — ООН отсутствует. Также сохраняются и явные проблемы с заявленной гуманитарной составляющей "соглашения" — украинское зерно вывозится морским коридором преимущественно в государства с высоким уровнем доходов и выше среднего, в том числе и на европейские рынки.

"Страны получают абсолютный мизер — 722 тысячи тонн (2,5%) от общего количества в 30 млн тонн, вывезенных из украинских портов за 9 месяцев", — написали россияне.

Также в сообщении отметили, что поставки продукции РФ, даже безвозмездная передача удобрений беднейшим странам, продолжают сталкиваться с блокирующим влиянием незаконных односторонних санкций. Нет сдвигов и по возобновлению поставок аммиака, прописанных в обоих Стамбульских документах.

Условия РФ

По словам представителей МИД России, они вынуждены напомнить и повторить пять "системных" задач, которые должны быть решены в рамках реализации Меморандума Россия — ООН и прогресс по которым до сих пор отсутствуют:

переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT;

снабжение запчастей;

разблокирование транспортной логистики и страхование;

реанимирование аммиакопровода "Тольятти - Одесса"

"размораживание" активов российских компаний.

Они добавили, что без выполнения этих требований ни о каком расширении "черноморской инициативы" речи в принципе речь не идет. Сама договоренность будет прекращена после 17 июля.

Напомним, что сегодня, 18 мая, Россия подтвердила продление черноморского зернового соглашения на два месяца. Это сказал спикер Кремля Дмитрий Песков после переговоров об ослаблении ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции.

США приветствовали решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о продлении Черноморской зерновой инициативы на дополнительные два месяца.