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Не проїде навіть Обама: Росія закрила вʼїзд для 500 американців

19 травня 2023 20:40
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Не проїде навіть Обама: Росія закрила вʼїзд для 500 американців
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Міністерство закордонних справ Росії відреагувало на нещодавні антиросійські санкції. У Москві заявили, що закривають вʼїзд для півтисячі американців.

Про це пише МЗС РФ.

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Закриття вʼїзду для 500 американців — це так звана відповідь РФ на всі антиросійські санкції, які вводяться Білим домом.

"У відповідь на антиросійські санкції, що регулярно вводяться адміністрацією Дж.Байдена, які покликані, за задумом Вашингтона, завдати Росії максимальної шкоди, персонально торкнувшись офіційних осіб і простих громадян нашої країни, в порядку контрзаходів закривається в'їзд до Російської Федерації для 500 американців", — заявили в МЗС Росії.

До списку персон нон-ґрата ввійшли керівники виконавчої влади Штатів та експрезидент Барак Обама.

"Серед них – не лише "знакові" постаті, включаючи колишнього президента США Б.Обаму, а й чинні керівники різних рівнів виконавчої влади, екс-чиновники на кшталт куратора Білого дому у боротьбі з "російською дезінформацією" М.Янкович, вперше обрані на листопадових виборах-2022 сенатори та конгресмени, експерти та співробітники "аналітичних" центрів, причетні до поширення русофобських установок та фейків, а також голови компаній ВПК, які постачають озброєння режиму у Києві. До "список-500", що додається, внесені і ті у владних і правоохоронних структурах, хто безпосередньо причетний до переслідувань інакодумців слідами т.зв. "Штурма Капітолію", — йдеться в повідомленні.

Росія пригрозила США, що покарання будуть застосовуватись постійно, коли йдеться "про посилення санкційного пресингу чи дискримінаційні кроки з метою перешкоджати професійній діяльності наших співгромадян".

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, 19 травня, Велика Британія оголосила про нові санкції проти Російської Федерації. Вони спрямовані проти юридичних і фізичних осіб, пов'язаних зі спроможністю фінансувати та вести війну проти України.

Також країни ЄС планують посилити обмеження щодо Росії у сфері енергетики. Представники 27 європейських країн обговорили 11 пакет антиросійських санкцій — Євросоюз серйозних заперечень проти посилення обмежень не висловив. 

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