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"Зачем молчать?": Николенко прокомментировал празднование дня русского языка в ООН

6 июня 2023 14:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Зачем молчать?": Николенко прокомментировал празднование дня русского языка в ООН
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал празднование дня русского языка в ООН в день подрыва Каховской ГЭС. Он отметил, что организация игнорирует самую большую катастрофу в Европе за последние десятилетия.

Об этом Олег Николенко написал в Twitter.

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"Русские командиры отдадут приказ подорвать Каховскую плотину на русском языке. Какой в день в ООН для празднования русского языка!" — подчеркнул Николенко.

По его словам, ООН рассказывает о культурном разнообразии тогда, когда РФ взорвала Каховскую ГЭС в Херсонской области.

"ООН твитует о культурном разнообразии, игнорируя величайшую катастрофу в Европе за последние десятилетия, вызванную исключительно Россией. Зачем молчать?", — добавил спикер МИД.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что Организация Объединенных Наций в день военного преступления россиян, спровоцировавшего экологическую катастрофу в Украине, празднует День русского языка. В ООН предлагают следить за своей работой на русском языке.

Добавим, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на празднование ООН дня русского языка в день подрыва Каховской ГЭС. По его словам, пока оккупанты чувствуют себя безнаказанными, они будут продолжать разрушать цивилизованный мир.

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