"Зачем молчать?": Николенко прокомментировал празднование дня русского языка в ООН

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Фото: скриншот с видео

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал празднование дня русского языка в ООН в день подрыва Каховской ГЭС. Он отметил, что организация игнорирует самую большую катастрофу в Европе за последние десятилетия.

Об этом Олег Николенко написал в Twitter.

Читайте также:

Празднование дня русского языка в ООН: реакция Николенко

"Русские командиры отдадут приказ подорвать Каховскую плотину на русском языке. Какой в день в ООН для празднования русского языка!" — подчеркнул Николенко.

По его словам, ООН рассказывает о культурном разнообразии тогда, когда РФ взорвала Каховскую ГЭС в Херсонской области.



"ООН твитует о культурном разнообразии, игнорируя величайшую катастрофу в Европе за последние десятилетия, вызванную исключительно Россией. Зачем молчать?", — добавил спикер МИД.

Russian commanders будет вести до предела к грязи к Каховке Dam в Russian. What a day at UN to celebrate Russian language! @UnitedNationsRU tweets о культурной diversity, игнорировать сильный катостроф в Европе в декады подвержены только России. Why be silent? https://t.co/8z5PIyfs8P — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) 6 июня 2023

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что Организация Объединенных Наций в день военного преступления россиян, спровоцировавшего экологическую катастрофу в Украине, празднует День русского языка. В ООН предлагают следить за своей работой на русском языке.

Добавим, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на празднование ООН дня русского языка в день подрыва Каховской ГЭС. По его словам, пока оккупанты чувствуют себя безнаказанными, они будут продолжать разрушать цивилизованный мир.