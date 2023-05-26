НАТО предложит Украине другой формат отношений — СМИ
НАТО предложит Украине другой формат дипломатических отношений – партнерских. О вхождении в Альянс пока речь не идет.
Об этом сообщает Euracitiv.
Членство Украины в НАТО отложили?
Участники НАТО хотят предложить Украине новый формат взаимоотношений для демонстрации политической поддержки в войне с Россией. Однако чтобы стать равноценным членом НАТО, Украине еще далеко.
Отмечается, что заявка Украины на вступление в НАТО станет основной темой Вильнюсского саммита альянса в июле. Тем временем поддерживает идея повысить статус Украины в альянсе.
"В настоящее время обе стороны встречаются в Комиссии Украина-НАТО, которая руководит деятельностью сотрудничества и является форумом для консультаций между членами НАТО и Украиной по вопросам безопасности, представляющих общий интерес", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что в НАТО не изменили свою позицию по вступлению Украины в Альянс. Пока идет война — это невозможно.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина может и должна стать 33 членом НАТО после того, как к Альянсу присоединится Швеция.
Кроме того, глава государства сказал, что на саммите НАТО в Вильнюсе Киев надеется получить от союзников сигнал об обозримой перспективе вступления в Альянс.