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НАТО предложит Украине другой формат отношений — СМИ

26 мая 2023 14:58
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
НАТО предложит Украине другой формат отношений — СМИ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

НАТО предложит Украине другой формат дипломатических отношений – партнерских. О вхождении в Альянс пока речь не идет.

Об этом сообщает Euracitiv.

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Участники НАТО хотят предложить Украине новый формат взаимоотношений для демонстрации политической поддержки в войне с Россией. Однако чтобы стать равноценным членом НАТО, Украине еще далеко.

Отмечается, что заявка Украины на вступление в НАТО станет основной темой Вильнюсского саммита альянса в июле. Тем временем поддерживает идея повысить статус Украины в альянсе.

"В настоящее время обе стороны встречаются в Комиссии Украина-НАТО, которая руководит деятельностью сотрудничества и является форумом для консультаций между членами НАТО и Украиной по вопросам безопасности, представляющих общий интерес", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в НАТО не изменили свою позицию по вступлению Украины в Альянс. Пока идет война — это невозможно.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина может и должна стать 33 членом НАТО после того, как к Альянсу присоединится Швеция.

Кроме того, глава государства сказал, что на саммите НАТО в Вильнюсе Киев надеется получить от союзников сигнал об обозримой перспективе вступления в Альянс.

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