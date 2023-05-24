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Столтенберг высказался о будущем Украины в НАТО

24 мая 2023 17:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Столтенберг высказался о будущем Украины в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: NATO/Flickr
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В НАТО не изменили своей позиции по вступлению Украины в Альянс. Пока идет война — это невозможно.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает The Guardin.

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"Я думаю, что все поняли, что стать членом в разгар войны не стоит в повестке дня", — сказал Столтенберг.

Он добавил, что рассматривать этот вопрос будут уже после окончания войны.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский лично посетит следующий саммит НАТО в Вильнюсе в июле.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина может и должна стать 33-м членом НАТО после того, как к Альянсу присоединится Швеция.

Кроме того, глава государства сказал, что на саммите НАТО в Вильнюсе Киев надеется получить от союзников сигнал об обозримой перспективе вступления в Альянс.

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