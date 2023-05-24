Столтенберг висловився про майбутнє України в НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: NATO/Flickr

У НАТО не змінили своєї позиції щодо вступу Україну до Альянсу. Поки триває війна — це неможливо.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає The Guardin.

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"Я думаю, що всі зрозуміли, що стати членом у розпал війни не стоїть на порядку денному", — сказав Столтенберг.

Він додав, що розглядати це питання будуть вже після закінчення війни.

Видання зазначає, що очікується, що президент України Володимир Зеленський особисто відвідає наступний саміт НАТО у Вільнюсі в липні.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна може і повинна стати 33 членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція.

Окрім того, глава держави сказав, що на саміті НАТО у Вільнюсі Київ сподівається отримати від союзників сигнал про осяжну перспективу вступу до Альянсу.