Столтенберг висловився про майбутнє України в НАТО
У НАТО не змінили своєї позиції щодо вступу Україну до Альянсу. Поки триває війна — це неможливо.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає The Guardin.
Майбутнє України в НАТО
"Я думаю, що всі зрозуміли, що стати членом у розпал війни не стоїть на порядку денному", — сказав Столтенберг.
Він додав, що розглядати це питання будуть вже після закінчення війни.
Видання зазначає, що очікується, що президент України Володимир Зеленський особисто відвідає наступний саміт НАТО у Вільнюсі в липні.
Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна може і повинна стати 33 членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція.
Окрім того, глава держави сказав, що на саміті НАТО у Вільнюсі Київ сподівається отримати від союзників сигнал про осяжну перспективу вступу до Альянсу.