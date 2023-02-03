Шарль Мишель 3 февраля прибыл на саммит Украина-ЕС в Киев

Шарль Мишель в Киеве

В пятницу, 3 февраля, президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев на саммит Украина-ЕС. Ранее в столицу уже прибыли лидеры Европейского Союза во главе с президентом Еврокомиссии.

Об этом Шарль Мишель сообщил в своем Twitter.

"Снова в Киеве — для саммита Украина-ЕС с Владимиром Зеленским, Урсулой фон дер Ляйен и Жозепом Боррелем. Наша решимость не ослабевает. Мы также будем поддерживать вас на каждом этапе вашего пути в ЕС", — сообщил Мишель.

Саммит Украина-ЕС

3 февраля в Киеве стартует 24 саммит Украина-ЕС. В столицу уже прибыли лидеры Европейского Союза во главе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В состав делегации также вошли 15 еврокомиссаров.

Ключевая тема саммита — готовность Украины к началу переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время украинская сторона готовится представить результаты выполнения рекомендаций ЕС. И ожидает положительной реакции.

"Ключевым вопросом в повестке дня должна стать перспектива скорейшего начала переговорного процесса о вступлении в ЕС после того, как Украина выполнит все рекомендации ЕК и получит положительную оценку", — заявил на днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кроме того, на саммите поднимут следующие темы:

усиление санкций против россии (в области атомной энергетики, производства ракет и беспилотников)

ситуация безопасная

украинская "формула мира"

привлечение россии к ответственности за военные преступления

прогресс в вопросах интеграции во внутренний рынок Евросоюза

взаимодействие в энергетической сфере

На что рассчитывает Украина

Практически все украинские чиновники, комментируя ожидания от саммита, отмечают, что ключевым вопросом его повестки дня должна стать перспектива скорейшего начала переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС.

В то же время европейская сторона видит повестку дня несколько иначе. По мнению посла ЕС в Украине Матти Маасикаса, саммит, прежде всего, является сигналом солидарности Европейского Союза с Украиной, поэтому во время мероприятия будет обсуждаться военная ситуация, мирный план Президента Зеленского, предоставление Украине помощи в военной, экономической, финансовой, гуманитарной и энергетических сферах.

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об амбициозном плане обретения членства в ЕС. Он заявил, что Украина планирует присоединиться к Европейскому Союзу в течение двух лет.

Также премьер-министр сказал, что Украина господствует выполнить все семь рекомендаций Европейской комиссии как можно быстрее. В частности, в ближайшие недели решим вопрос о начале отбора судей в Конституционный суд. Ведем консультации с Еврокомиссией по этому вопросу, чтобы максимально быстро перейти к конкретным переговорам по вступлению.

Кроме того, известно, что Президент Владимир Зеленский 2 февраля встретился с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они провели в Киеве общий брифинг.