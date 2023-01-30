Коли Україна планує вступити до ЄС: заява Дениса Шмигаля

Денис Шмигаль заявив, що Україна хоче протягом двох років вступити до ЄС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про амбітний план набуття членства в ЄС Він заявив, що Україна планує приєднатися до Європейського Союзу протягом двох років.

Про це Денис Шмигаль сказав в інтерв’ю Politico.

Коли Україна хоче вступити до ЄС

Український прем'єр зазначив, що уже у 2023 році Україна очікує вийти на "передвступний етап переговорів".

"У нас дуже амбітний план приєднатися до Європейського Союзу протягом наступних двох років. Тож ми очікуємо, що цього року, у 2023 році, ми можемо вже мати цей передвступний етап переговорів", — сказав Шмигаль.

Виклик для лідерів Євросоюзу

Видання зазначає, що заява Шмигаля кидає виклик істеблішменту Євросоюзу, який намагається зберегти членство України в ЄС як набагато більш віддалену концепцію. Адже, наприклад, президент Франції Еммануель Макрон заявив минулого року, що до вступу України можуть пройти "десятиліття". Навіть лідери ЄС, які підтримали надання Україні статусу кандидата на саміті в червні минулого року, в приватному порядку визнають, що перспектива фактичного вступу країни до ЄС є досить віддаленою.

Очікування від саміту Україна-ЄС

П'ятничний саміт у Києві буде присвячено досягненню правильного балансу між очікуваннями України і того, що може запропонувати Брюссель.

Хоча національні лідери ЄС не будуть присутні на саміті, чиновники Європейської Ради були зайняті зв'язком з країнами-членами ЄС щодо підсумкового комюніке.

Деякі країни наполягають на тому, що заява не повинна далеко відходити від формулювань, використаних на червневому засіданні Європейської Ради, підкреслюючи, що хоча майбутнє України пов'язане з Європейським Союзом, країни-аспіранти повинні відповідати певним критеріям.

"Очікування в Києві досить високі, але необхідно виконати всі умови, які висунула Єврокомісія. Це процес, заснований на заслугах", — сказав один високопоставлений чиновник ЄС.

Шмигаль сказав Politico, що він сподівається, що Україна зможе досягти "істотного стрибка вперед" у п'ятницю, особливо в конкретних сферах — угода про безвізовий режим для промислових товарів; призупинення митних зборів на український експорт ще на один рік; і "активний прогрес" у приєднанні до схеми платежів SEPA (Єдиний платіжний простір євро) і включення України до зони мобільного роумінгу ЄС.

"Ми очікуємо прогресу та прискорення на нашому шляху до підписання цих угод", — сказав він.

Гарячою темою — і одним з центральних знаків питання щодо вступу України до ЄС — буде боротьба України з корупцією.

"Нам потрібна реформована Україна/ Ми не можемо мати таку ж Україну, як до війни", — сказав один високопосадовець ЄС, який брав активну участь у підготовці до саміту.

Очікується, що саміт цього тижня матиме символічну вагу і надішле потужний сигнал москві про європейські прагнення України.

Нагадаємо, 3 лютого в Україні має відбутися саміт Україна-ЄС. Перед початком саміту запланований візит в Україну членів колегії Європейської комісії, яка під час зустрічі з урядом відобразить прогрес, що досягнутий у двосторонніх відносинах між Україною і ЄС, та, зокрема, у просуванні України як країни-кандидата до членства в Європейському Союзі.

Раніше Швеція офіційно підтвердила, що саміт Україна-Євросоюз пройде в Києві.

Раніше прем'єр-міністра Денис Шмигаль анонсував візит до України глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та низки єврокомісарів, які проведуть переговори щодо євроінтеграції нашої держави. Голова українського уряду наголосив, що наша країна планує у найближчі два роки приєднатися до Євросоюзу.

Очільниця Єврокомісії сказала, якими будуть наступні кроки на шляху України до ЄС.