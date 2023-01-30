Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Коли Україна планує вступити до ЄС: Шмигаль розповів про амбітний план arrow

Коли Україна планує вступити до ЄС: Шмигаль розповів про амбітний план

30 січня 2023 10:50
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Коли Україна планує вступити до ЄС: заява Дениса Шмигаля
Денис Шмигаль заявив, що Україна хоче протягом двох років вступити до ЄС
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про амбітний план набуття членства в ЄС Він заявив, що Україна планує приєднатися до Європейського Союзу протягом двох років.

Про це Денис Шмигаль сказав в інтерв’ю Politico.

Читайте також:

Коли Україна хоче вступити до ЄС

Український прем'єр зазначив, що уже у 2023 році Україна очікує вийти на "передвступний етап переговорів". 

"У нас дуже амбітний план приєднатися до Європейського Союзу протягом наступних двох років. Тож ми очікуємо, що цього року, у 2023 році, ми можемо вже мати цей передвступний етап переговорів", — сказав Шмигаль.

Виклик для лідерів Євросоюзу

Видання зазначає, що заява Шмигаля кидає виклик істеблішменту Євросоюзу, який намагається зберегти членство України в ЄС як набагато більш віддалену концепцію. Адже, наприклад, президент Франції Еммануель Макрон заявив минулого року, що до вступу України можуть пройти "десятиліття". Навіть лідери ЄС, які підтримали надання Україні статусу кандидата на саміті в червні минулого року, в приватному порядку визнають, що перспектива фактичного вступу країни до ЄС є досить віддаленою.

Очікування від саміту Україна-ЄС

П'ятничний саміт у Києві буде присвячено досягненню правильного балансу між очікуваннями України і того, що може запропонувати Брюссель.

Хоча національні лідери ЄС не будуть присутні на саміті, чиновники Європейської Ради були зайняті зв'язком з країнами-членами ЄС щодо підсумкового комюніке.

Деякі країни наполягають на тому, що заява не повинна далеко відходити від формулювань, використаних на червневому засіданні Європейської Ради, підкреслюючи, що хоча майбутнє України пов'язане з Європейським Союзом, країни-аспіранти повинні відповідати певним критеріям.

"Очікування в Києві досить високі, але необхідно виконати всі умови, які висунула Єврокомісія. Це процес, заснований на заслугах", — сказав один високопоставлений чиновник ЄС.

Шмигаль сказав Politico, що він сподівається, що Україна зможе досягти "істотного стрибка вперед" у п'ятницю, особливо в конкретних сферах — угода про безвізовий режим для промислових товарів; призупинення митних зборів на український експорт ще на один рік; і "активний прогрес" у приєднанні до схеми платежів SEPA (Єдиний платіжний простір євро) і включення України до зони мобільного роумінгу ЄС. 

"Ми очікуємо прогресу та прискорення на нашому шляху до підписання цих угод", — сказав він.

Гарячою темою — і одним з центральних знаків питання щодо вступу України до ЄС — буде боротьба України з корупцією.

"Нам потрібна реформована Україна/ Ми не можемо мати таку ж Україну, як до війни", — сказав один високопосадовець ЄС, який брав активну участь у підготовці до саміту.

Очікується, що саміт цього тижня матиме символічну вагу і надішле потужний сигнал москві про європейські прагнення України.

Нагадаємо, 3 лютого в Україні має відбутися саміт Україна-ЄС. Перед початком саміту запланований візит в Україну членів колегії Європейської комісії, яка під час зустрічі з урядом відобразить прогрес, що досягнутий у двосторонніх відносинах між Україною і ЄС, та, зокрема, у просуванні України як країни-кандидата до членства в Європейському Союзі.

Раніше Швеція офіційно підтвердила, що саміт Україна-Євросоюз пройде в Києві.

Раніше прем'єр-міністра Денис Шмигаль анонсував візит до України глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та низки єврокомісарів, які проведуть переговори щодо євроінтеграції нашої держави. Голова українського уряду наголосив, що наша країна планує у найближчі два роки приєднатися до Євросоюзу.

Очільниця Єврокомісії сказала, якими будуть наступні кроки на шляху України до ЄС

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

22:53 Погіршує роботу мозку: вчені розповіли про вплив забрудненого повітря на людський організм

22:30 У росії військкомати займуться виявленням "добровольців", які бажають воювати проти України

22:25 Ще один відомий клуб хоче запросити Кіліана Мбаппе: умова, на яку погодиться француз

22:22 Стоять черги у військкомати: Данілов заспокоїв українців щодо мобілізації в Україні

Новина з фото

22:15 Софі Лорен, Бандерас, Джей Ло — знаменитості, які побудували парфумерну імперію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:02 Батьків просять тепліше одягати дітей: у школах Львова немає потужних генераторів

22:00 В Одесі народилося 113 малюків: хто святкує іменини цього тижня

21:50 Коли дітям можна робити щеплення від грипу: рекомендації МОЗ

21:47 Запоріжці, чиє житло зруйновано, можуть оформити фінансову допомогу від міста: як це зробити

21:30 Безпечна прогулянка: одеські медики нагадали правила безпеки взимку

Новина з відео

20:45 Магнітні бурі у лютому 2023: коли Землю накриє потужний удар

Новина з відео

20:24 Краще не розповідати: окупант поскаржився братові, що позиції росіян обстрілюють свої ж

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 31 січня: Тельцям — подбати про здоров'я, Стрільцям — контролювати емоції

Новина з відео

16:45 У рф дефіцит ракет і дронів: ЗСУ пояснили, що далі можна очікувати від окупантів

Новина з відео

16:29 Зеленський з прем'єркою Данії відвідали Миколаїв: де вони побували

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:24 ​​​​​​​Нічний удар по Харкову: тіло загиблої жінки досі не знайшли

Новина з відео

14:22 Зеленський здійснив робочу поїздку до Миколаївщини: подробиці візиту

Новина з відео

07:41 В Ірані прогриміли нові вибухи: що відомо

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 30 січня: Терезам — розв'язання складних питань, Рибам — продуктивний день

Новина з відео

06:40 ​​​​​​​Нічний удар по харківській багатоповерхівці: загинула щонайменше одна людина

Ексклюзив

18:00 Трагедія над Броварами: чому впав міністерський вертоліт — версії

14:00 "Бавовна" в Ірані: деталі удару по союзнику путіна та що означає "останнє попередження"

08:00 Насильники, грабіжники, вбивці: як у росії реагують на масове повернення зеків Пригожина

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Ексклюзив

13:00 Вартість хліба може зрости: які передумови для цього є на Одещині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

12:00 "Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE

Ексклюзив

08:00 Українська зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Кораблі

17:00 П'ять правил, як розмовляти з прихильниками теорій змови

14:30 Схуднути ефективно і без страждань: які невеликі зміни треба внести до щоденної рутини

Ексклюзив

12:00 Пів трильйона на борги: чи зможе Україна розрахуватися за своїми зобов'язаннями у 2023 році

Актуальне по темі

None 30 Січень 22:58

Погіршує роботу мозку: вчені розповіли про вплив забрудненого повітря на людський організм

None 30 Січень 22:31

У росії військкомати займуться виявленням "добровольців", які бажають воювати проти України

None 30 Січень 20:50

Ще один відомий клуб хоче запросити Кіліана Мбаппе: умова, на яку погодиться француз

None 30 Січень 22:44

Стоять черги у військкомати: Данілов заспокоїв українців щодо мобілізації в Україні

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB