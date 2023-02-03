Шарль Мішель 3 лютого прибув на саміт Україна-ЄС до Києва

Шарль Мішель у Києві

У п'ятницю, 3 лютого, президент Європейської ради Шарль Мішель прибув до Києва на саміт Україна-ЄС. Раніше до столиці вже прибули лідери Європейського Союзу на чолі з президенткою Єврокомісії.

Про це Шарль Мішель повідомив у своєму Twitter.

"Знову у Києві — для саміту Україна-ЄС із Володимиром Зеленським, Урсулою фон дер Ляєн та Жозепом Боррелем. Наша рішучість не слабшає. Ми також підтримуватимемо вас на кожному етапі вашого шляху до ЄС", — повідомив Мішель.

Саміт Україна-ЄС

3 лютого в Києві стартує 24 саміт Україна-ЄС. До столиці вже прибули лідери Європейського Союзу на чолі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. До складу делегації також увійшли 15 єврокомісарів.

Ключова тема саміту — готовність України до початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Наразі українська сторона готується подати результати виконання рекомендацій ЄС. І чекає на позитивну реакцію.

"Ключовим питанням на порядку денному має стати перспектива якнайшвидшого початку переговорного процесу про вступ до ЄС після того, як Україна виконає всі рекомендації ЄК і отримає позитивну оцінку", — заявив днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Крім того, на саміті порушать такі теми:

посилення санкцій проти росії (в галузі атомної енергетики, виробництва ракет та безпілотників)

безпекова ситуація

українська "формула миру"

притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини

прогрес у питаннях інтеграції у внутрішній ринок Євросоюзу

взаємодія в енергетичній сфері

На що розраховує Україна

Практично всі українські чиновники, коментуючи очікування від саміту, зазначають, що ключовим питанням його порядку денного має стати перспектива якнайшвидшого початку переговорного процесу щодо вступу України до ЄС.

Водночас європейська сторона бачить порядок денний дещо інакше. На думку посла ЄС в Україні Матті Маасікаса, саміт насамперед є сигналом солідарності Європейського Союзу з Україною, тому під час заходу обговорюватиметься військова ситуація, мирний план Президента Зеленського, надання Україні допомоги у військовій, економічній, фінансовій, гуманітарній та енергетичних сферах.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про амбітний план набуття членства в ЄС Він заявив, що Україна планує приєднатися до Європейського Союзу протягом двох років.

Також прем'єр-міністр сказав, що Україна панує виконати усі сім рекомендацій Європейської комісії якнайшвидше. Зокрема, найближчими тижнями розв'яжемо питання про початок відбору суддів до Конституційного суду. Ведемо консультації з Єврокомісією щодо цього питання, щоб максимально швидко перейти до конкретних переговорів щодо вступу.

Окрім того, відомо, що Президент Володимир Зеленський 2 лютого зустрівся з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони провели у Києві спільний брифінг.