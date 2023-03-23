Генпрокурор Костин встретился с главой Европарламента Робертой Мецолой: что обсуждали

Генпрокурор Андрей Костин и глава Европарламента Роберта Мецола

В ходе своего визита в Брюссель генеральный прокурор Украины Андрей Костин встретился с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой, чтобы обсудить вопросы привлечения россии к ответственности за международные преступления.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Что обсуждали Костин и Мецола

Костин выразил благодарность за последовательную поддержку Украины со стороны Европейского парламента и непосредственное участие в конференции United for Justice в Львове. Он подчеркнул, что Украина высоко оценивает вклад Европейского парламента в дело обеспечения ответственности россии за международные преступления.

Костин надеется, что решение Международного уголовного суда относительно ордера на арест путина закрепит его статус изгнанника для цивилизованного мира и станет началом международных процессов привлечения руководства государства-агрессора к индивидуальной ответственности.

Он также подчеркнул, что для завершения развития глобальной сети ответственности необходимо создать специальный трибунал по преступлению агрессии, который, согласно международному праву, может преодолеть иммунитет действующего президента.

Костин надеется, что Европейский союз и Европейский парламент поддержат позицию Украины, как наиболее реалистичный и оптимальный способ восстановить справедливость и предотвратить возможные вооруженные конфликты в будущем.

"Мы не успокоимся, пока Украина не достигнет справедливости", — сказала председатель Европарламента Роберта Мецола.

Напомним, 25 января этого года генеральный прокурор Украины Андрей Костин уволил с должностей пятерых руководителей областных прокуратур. В частности, был уволен с должности председателя Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина.