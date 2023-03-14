​​Более ста депутатов Европарламента предлагают ввести налог на богатство

В Европарламенте хотят обложить налогом очень богатых людей

Более 130 депутатов Европарламента подписались под петицией о введении "налога на богатство". Соавторами налога являются депутат-социалистка и известный французский экономист.

Об этом сообщает издание BFMTV.

Петиция о новом налоге

В Европарламенте хотят ввести "налог на богатство", который затронул бы самых богатых людей Евросоюза.

Петицию уже подписали более 130 депутатов Европарламента.

Аргументация авторов

За этой петицией стоят депутат от Франции, представитель группы "Социалисты и демократы" Орор Лялюк, а также известный французский экономист Габриэль Зукман.

Свою позицию относительно необходимости введения налога на богатство они объяснили следующим образом: "Учредить прогрессивный налог на стать очень богатых людей на международном уровне, чтобы уменьшать неравенство путем их участия в финансировании инвестиций, необходимых для экологических и социальных изменений".

Напомним, в прошлом году украинское правительство заявляло, что планирует ввести новый налог в размере 10%, которым планирует облагать импортные товары и услуги.

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