Нардепа от "Слуги народа" Семинского обвинили в уклонении от теста ДНК

Народный депутат Олег Семинский. Фото: Олег Семинский/Facebook

Татьяна Яржемская обвинила народного депутата от фракции "Слуга народа" Олега Семинского в том, что мужчина не интересуется судьбой своей дочери и избегает генетической экспертизы, подтверждающей отцовство. Яржемская родила девочку в 2021 году после 20 лет отношений с политиком.

Об этом написала сама Татьяна Яржемская в своем Facebook.

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Что написала Яржемская

"Я человек не публичный от слова совсем. Но моя жизнь последние несколько лет так смущает, что я должна рассказать свою историю в целом. Ради моей маленькой дочери — Александры Яржемской, отцом которой является Олег Семинский. История моих отношений с Олегом Семинским, нардепом от "Слуги народа", долгая и непростая. Практически 20 лет мы были "в отношениях", как пишут прокуроры, пока весной 2021 года я не родила от Олега Семинского дочь. Это была третья наша попытка иметь общего ребенка. Олег как раз расставался с Татьяной Бушай, матерью двух его старших детей, очень этого стремился (или просто притворялся) и согласился предоставить ребенку свое отчество", — написала женщина.

Яржемская отметила, что, когда Семинский попал в скандал с интимной перепиской в Раде, она уже была беременной. Однако, даже после развода с тогдашней женой Татьяной Бушей, народный депутат "не приехал навестить ребенка".

Через восемь месяцев после рождения женщина наняла адвоката и обратилась в суд.

"Именно тест ДНК (судебно-генетическую экспертизу), 17 августа 2022 года обязал суд сделать Олега Семинского чтобы решить вопрос отцовства двухлетней Александры. Но "законотворец" Семинский избегает исполнения решения суда, дважды не явился в назначенное судебным экспертом время для проведение экспертизы", — пишет женщина.

Яржемская подытожила, что Олег Семинский пренебрегает своими родительскими обязанностями. Однако надеется на справедливое решение суда.

"И как ни упорно Президент Зеленский, выступая перед парламентами ведущих стран мира призывает принять все возможные меры по предотвращению похищения рашистами украинских детей — самого ценного нашего сокровища — член фракции "Слуга народа" Олег Семинский пренебрегает исполнением своих родительских обязанностей утверждая, что вообще не знаком с мной. Кроме коррумпированного Верховного суда Всеволода Князева и Олега Горецкого, я все же верю в справедливый суд как для депутата, так и для одинокой матери", — отмечает Яржемская.

Напомним, Верховная Рада Украины утвердила новшества в Семейном кодексе. Теперь развод станет возможным даже при беременности жены или в первые 12 месяцев после прихода ребенка на свет.