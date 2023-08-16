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ЦВК призначила замість Андрія Холодова нового нардепа

16 серпня 2023 15:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЦВК призначила замість Андрія Холодова нового нардепа
Микола Тарарін. Фото: advokatpost
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Центральна виборча комісія України оголосила адвоката Миколу Тараріна депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу", замінюючи Андрія Холодова. Холодов пішов із депутатського поста після оприлюднення інформації про те, що він поїхав за кордон і займається сімейним бізнесом.

Про це йдеться у повідомленні ЦВК.

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Що відомо про Миколу Тараріна

Повідомляється, що Холодов був спочатку обраний на виборах у 2019 році від "Слуги народу". Після розгляду рішення Верховної Ради про його звільнення, ЦВК визнала Тараріна, який був наступним у списку кандидатів від партії, депутатом.

Щодо Миколи Тараріна, у 2019 році, коли він уперше балотувався, він займав позицію адвоката у юридичній фірмі "Гелон". Засновником цієї фірми був депутат від "Слуги народу" Сергій Йонушас, а з 2019 року компанія перейшла до Анни Йонушас.

Фірма "Гелон", що спеціалізується на питаннях інтелектуальної власності, також представляла студію "Квартал 95", що належить Володимиру Зеленському. Тарарін став адвокатом у 2015 році за рішенням Ради адвокатів Київської області.

Скандал із Холодовим

Журналісти "Схем" з'ясували, що Андрій Холодов поїхав з України ще в січні 2023 і більше не повертався. Він виїхав до Румунії через пункт пропуску "Порубне" у Чернівецькій області. Пів року його не було і він не брав участі та не голосував на засіданнях.

Нагадаємо, що 9 серпня Парламент достроково припинив депутатські повноваження нардепа від фракції "Слуга народу" Андрія Холодова. Він із січня 2023 року перебуває за кордоном.

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