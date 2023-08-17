Нардепа від "Слуги народу" Семінського звинуватили в ухилянні від тесту ДНК

Народний депутат Олег Семінський. Фото: Олег Семінський/Facebook

Тетяна Яржемська звинуватила народного депутата від фракції "Слуга народу" Олега Семінського у тому, що чоловік не цікавиться долею своєї доньки та уникає генетичної експертизи, яка б підтвердила батьківство. Яржемська народила дівчинку у 2021 році після 20 років стосунків з політиком.

Про це написала сама Тетяна Яржемська у своєму Facebook.

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"Я людина не публічна від слова зовсім. Але моє життя останні кілька років таке бентежне, що я мушу розповісти свою історію на загал. Заради моєї маленької донечки — Олександри Яржемської, батьком якої є Олег Семінський. Історія моїх стосунків з Олегом Семінським, нардепом від "Слуги народу", довга і непроста. Практично 20 років ми були "у стосунках", як пишуть прокурори, аж поки навесні 2021 року я не народила від Олега Семінського донечку. Це була третя наша спроба мати спільну дитину. Олег, який саме розлучався з Тетяною Бушай, матір'ю двох його старших дітей, дуже цього прагнув (чи просто вдавав) і погодився надати дитині своє по батькові", — написала жінка.

Яржемська зазначила, що коли Семінський потрапив у скандал з інтимною перепискою у Раді, вона вже була вагітною. Однак, навіть після розлучення з тодішньої дружиною Тетяною Бушай, народний депутат "не приїхав провідати дитину".

Через вісім місяців після народження жінка найняла адвоката і звернулася до суду.

"Саме тест ДНК (судово-генетичну експертизу), 17 серпня 2022 року зобов’язав суд зробити Олега Семінського, аби вирішити питання батьківства дворічної Олександри. Але "законотворець" Семінський уникає виконання рішення суду, двічі не з’явився у призначений судовим експертом час для проведення експертизи", — пише жінка.

Яржемська підсумувала, що Олег Семінський нехтує своїми батьківськими обов'язками. Однак, сподівається на справедливе рішення суду.

"І хоч як завзято Президент Зеленський, виступаючи перед парламентами провідних країн світу закликає вжити всіх можливих заходів із запобігання викраденню рашистами українських дітей — найціннішого нашого скарбу — член фракції "Слуга народу" Олег Семінський нехтує виконанням своїх батьківських обов’язків стверджуючи, що взагалі не знайомий зі мною. Крім корумпованого Верховного суду Всеволода Князєва і Олега Горецького, я все ж таки вірю в справедливий суд як для депутата, так и для одинокої матері", — наголошує Яржемська.

Нагадаємо, Верховна Рада України затвердила нововведення в Сімейному кодексі. Тепер розлучення стане можливим навіть при вагітності дружини або у перші 12 місяців після приходу дитини на світ.