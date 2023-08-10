Верховна Рада дозволила українцям розлучатися під час вагітності

Вагітна жінка із сім'єю. Фото: росЗМІ

У четвер, 10 серпня, Верховна Рада України затвердила нововведення в Сімейному кодексі. Тепер розлучення стане можливим навіть при вагітності дружини або у перші 12 місяців після приходу дитини на світ.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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За словами нардепа, зміна в законі отримала схвалення від 232 депутатів.

Цей крок зроблено для усунення перешкод, пов'язаних з одруженням або його завершенням, і також є заходом для запобігання домашньому насильству.

Раніше закон України захищав сімейні стосунки, забороняючи розлучення протягом вагітності та року після народження дитини. Це робилося з надією, що поява малюка може зміцнити відносини між партнерами.

Проте існували деякі випадки, коли розлучення було дозволено: наприклад, якщо дитину визнавали чужою за батьківством або якщо один із партнерів чинив злочинну дію проти іншої дитини.

Нагадаємо, що у Верховній Раді закінчилися всі юридичні процедури, за винятком нардепів Анатолія Гунька та Богдана Торохтія з фракції "Слуга народу". Таке рішення підтримала більшість депутатів фракції.