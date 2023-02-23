Нардеп Трухин написал заявление о сложении мандата

Александр Трухин

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Трухин решил сложить мандат. Он уже написал соответствующее заявление.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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"Соответствующее постановление уже внес регламентный Комитет ВРУ и зал рассмотрит его на ближайшем заседании", — написал Железняк.

Верховная Рада Украины поддержала прекращение полномочий народного депутата Александра Трухина, "за" 288 голосов.

Напомним, депутат от партии "Слуга народа" Александр Трухин признал свою вину по поводу попытки подкупа полицейского в виде взятки. Следовательно, он должен заплатить 6 млн гривен в поддержку ВСУ, а также штраф.

Также мы писали, что 22 февраля Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности народного депутата Александра Трухина. Он пытался подкупить патрульных полицейских за бегство с места ДТП.

Добавим, скандальный народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин, который в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП и предлагал взятку полицейским, владеет более сотней участков в Полтавской области, элитным авто, ружьем и двумя квартирами.