Олександр Трухін повернувся з-за кордону та відвідав Офіс президента, – Михайло Ткач

Олександра Трухіна підозрюють у спробі підкупу поліцейських

Народний депутат Олександр Трухін, якого правоохоронці підозрюють у корупції, достроково повернувся із закордонного відрядження. Після повернення в Україну він також відвідав Офіс президента.

Про це повідомив журналіст Михайло Ткач.

Що відомо про місцеперебування Трухіна

За інформацією журналіста, депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін вже в Києві і встиг відвідати Офіс президента. Закордонне відрядження депутата планувалось до 12 лютого. І саме відрядженням захист Трухіна пояснював відсутність нардепа під час слухань справи у Вищому антикорупційному суді.

Ткач додає, що офіційне відрядження депутата мало розпочатися 30 січня, але Трухін виїхав з країни раніше ще 22 січня. Окрім того, за інформацією джерел УП, депутат виїжджав за кордон на Новий рік.

У чому підозрюють Трухіна

23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі поблизу Києва сталася ДТП за участі депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. Унаслідок аварії травм зазнали шестеро людей (зокрема двоє дітей), а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень.

Ця аварія могла не набути значного резонансу, якби не спроба її приховати: 30 серпня стало відомо, що приблизно 30 українських медіа видалили повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі Трухіна.

1 лютого видання "Українська правда" опублікувало записи з камер поліцейських, що прибули на місце ДТП, де фігурує Трухін. На записах видно, як депутат переконував поліцію, що не він був за кермом, пропонував "тихенько піти" з місця ДТП та "віддячити" правоохоронцям. Трухін зокрема просив принести з автівки спортивну сумку, у якій "є 150 тисяч". Він також заявив, що поговорить з тодішнім очільником МВС Денисом Монастирським.

Після оприлюднення цього відео Трухіна виключили з партії "Слуга народу". При цьому Трухін досі залишається членом фракції "слуг".

Тодішня генпрокурорка Ірина Венедіктова доручила НАБУ відкрити кримінальну справу щодо політика за статтею про надання депутатом хабаря правоохоронцю. Водночас у Держбюро розслідувань заявляли, що перед аварією за кермом був не Трухін, а певна "людина в червоному одязі".

У вересні 2022 Трухіну повідомили про підозру у спробі підкупу поліцейських. Сам Трухін заявив, що добровільно з'явився на вручення підозри, а також пообіцяв співпрацювати зі слідством і брати участь у всіх слідчих діях. Він також попросив голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію призупинити його членство у фракції на період розслідування.

Ігнорування засідань суду

У грудні Трухін пропускав засідання суду нібито через хворобу. Втім, хвороба не завадила депутату відвідати кілька навчальних закладів на Полтавщині, щоб роздати дітям подарунки до новорічних свят.

30 січня Вищий антикорупційний суд відклав засідання за обвинуваченням народного депутата Олександра Трухіна у зв'язку з його відрядженням за кордон.

Наступне засідання у справі Трухіна заплановане на 15 лютого. Та захист депутата повідомляв, що у депутата на 14 лютого заплановане відрядження до Одеси.