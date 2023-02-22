Нардеп Олександр Трухін визнав свою вину у спробі підкупу поліцейського

Олександр Трухін

Депутат від партії "Слуга народу" Олександр Трухін визнав свою провину щодо спроби підкупу поліцейського у вигляді хабаря. Відтак, він має заплатити 6 млн гривень на підтримку ЗСУ, а також штраф.

Про це стало відомо із засідання Вищого антикорупційного суду.

Прокурор на судовому засіданні заявив: "Я хочу повідомити суд і інших учасників судового засідання, що була надіслана угода про визнання винуватості, яка підписана між мною... та обвинуваченим Трухіним".

Відтак відомо, що Трухін та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підписали угоду 17 лютого 2023-го. Олександр Трухін зобов'язується протягом місяця заплатити 6 мільйонів гривень підтримку ЗСУ, зокрема, на проєкт United24 та "Армія дронів".

Окрім того, депутат має заплатити штраф у розмірі 68 тисяч гривень. Це максимальна сума штрафу, яка можлива за статтею, що інкримінували Трухіну. Також на потреби Збройних сил України перерахують й заставу, яку депутат вносив під час слідства. Йдеться про суму 49,6 тисячі гривень.

Попри це, таку угоду зі слідством має затвердити суд, якщо він вирішить, що домовленності між депутатом і прокуратурою відповідає інтересам суспільства.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду обвинувальний акт звинувачення проти народного депутата України IX скликання Олександра Трухіна. Йому загрожує до чотирьох років ув'язнення за спробу підкупу поліцейських.

У серпні 2021 року Трухін запропонував співробітникам патрульної поліції хабар на суму 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за безперешкодне залишення місця дорожньо-транспортної пригоди. У вересні 2022 року йому повідомили підозру в частині 1 статті 369 Кримінального кодексу України.