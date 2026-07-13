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Главная Политика Военное положение и мобилизацию в Украине продлят: законопроекты

Военное положение и мобилизацию в Украине продлят: законопроекты

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 13:24
Зеленский направил в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине
Депутаты в зале Рады. Фото: пресс-служба парламента

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине. Их уже рассматривают профильные комитеты. Срок продления — ещё около трёх месяцев.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

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Законопроекты на сайте Рады. Фото: скриншот

Мобилизация и военное положение будут продлены до ноября

Если документы примет парламент, то военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлят еще на 90 дней. То есть до 5 ноября 2026 года.

"Утвердить указ президента от 13 июля 2026 года № 596/2026 "О продлении срока действия военного положения", — говорится в документе.

Такой же указ касается мобилизации.

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Срок действия нынешнего военного положения и мобилизации истекает 2 августа.

Как писали Новини.LIVE, в Раде зарегистрирован законопроект о еще одном гимне Украины. Речь идет о духовном гимне. Песню "Боже великий, единний" будут исполнять сразу после государственного гимна.

Кроме того, народные депутаты предлагают изменить правила вручения повесток. Одним из ключевых предложений является отмена нормы, согласно которой повестка считается врученной даже в том случае, если почтовое отправление фактически не было получено адресатом.

Владимир Зеленский Верховная Рада мобилизация
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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