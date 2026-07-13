Рада розгляне відставку уряду 14 липня

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

Верховна Рада може вже цього тижня розгляне відставку чинного уряду та призначення нового прем'єр-міністра. Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що кадрові рішення планують ухвалювати у два етапи. Один із них відбудеться вже завтра, 14 липня.

Про це Гончаренко повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Відставку уряду розглянуть у вівторок, а призначення нового прем'єра у четвер

За словами депутата, у вівторок парламент має розглянути питання відставки уряду, а вже в четвер — голосувати за нові кадрові призначення.

"У вівторок буде голосуватися відставка, а в четвер будуть голосуватися призначення. Тому ця інтрига буде така до четверга", — сказав Гончаренко.

Основним кандидатом на посаду прем'єр-міністра є нинішній голова "Укрнафти" Сергій Корецький.

Читайте також:

"Я був одним із перших, хто повідомив, що це буде, скоріше за все, пан Корецький, нинішній голова "Укрнафти", — зазначив нардеп.

Гончаренко вважає, що парламент, найімовірніше, підтримає його кандидатуру.

"Мій особистий прогноз — я думаю, що голоси наберуться", — додав депутат.

Як писали Новини.LIVE, у парламенті зареєстровані ініціативи про продовження воєнного стану та мобілізації. Їх можуть продовжити до лютого. Ці питання винесуть в сесійний зал вже цього тижня.

Також нардепи можуть змінити правила вручення повісток. Зокрема, пропонують скасувати норму, за якою вимога ТЦК вважається врученою навіть у разі, якщо поштове відправлення не було фактично отримане адресатом.