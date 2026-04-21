В Раде появился проект постановления об увольнении Клименко

Глава МВД Игорь Клименко.

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении министра внутренних дел Игоря Клименко. Документ передан на рассмотрение руководства. Текст документа пока отсутствует.

Проект постановления на сайте Рады.

Инициаторами увольнения Клименко выступили трое нардепов

Инициаторами постановления являются нардепы Юлия Яцык, Сергей Рудик и Николай Галушко.

Далее документ должен рассмотреть комитет Рады. После этого его вынесут в зал для голосования.

Отметим, что срок рассмотрения проектов в парламенте не является фиксированным. Только рассмотрение в комитете может занимать несколько недель.

Как писали Новини.LIVE, нардепы также могут инициировать отставку главы Нацполиции Ивана Выговского. Нардеп Яцык заявила, что Украине нужна полная перезагрузка правоохранительной системы. А лучшее место для обучения полицейских — зона боевых действий.

Теракт в Киеве

Отметим, что причиной инициативы увольнения Клименко стал терак в Киеве, который случился 18 апреля в Голосеевском районе. Тогда 58-летний мужчина открыл огонь и убил на улице нескольких человек. Также он захватил заложников в супермаркете.

После этого появилось видео, на котором видно, как двое патрульных сбежали сразу после того, как раздались первые выстрелы и оставили гражданских. Глава патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку и уже получил новую должность.

Во вторник, 21 апреля, суд избрал меру пресечения правоохранителям, которые во время выстрелов покинули место происшествия. Михаил Дробницкий и Анна Дудина будут находиться под стражей до 18 июня. Альтернативой является залог в размере 266 тысяч гривен.