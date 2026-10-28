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Главная Политика Нардеп Потураев стал президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Нардеп Потураев стал президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Ua ru
28 октября 2026 10:56
Никита Потураев стал президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ facebook/nikita.poturaev
Депутат Верховной Рады Никита Потураев. Фото: facebook/nikita.poturaev

Народный депутат Украины Никита Потураев возглавил Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он стал первым представителем Украины на этой должности. До этого он был главой украинской делегации в ПА ОБСЕ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на слова главы ВР Руслана Стефанчука на заседании парламента.

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Впервые представитель Украины возглавил ПА ОБСЕ

Потураев во время своего выступления с трибуны подтвердил это.

"Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, с сегодняшнего дня я с большой честью и осознанием огромной ответственности занимаю должность президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Впервые в истории независимой Украины ее представитель возглавит одну из важнейших международных парламентских институций", — сказал Потураев.

Он поблагодарил всех членов украинской делегации в ассамблее, а также президента и председателя Верховной Рады.

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"Но прежде всего я хочу поблагодарить силы обороны Украины. Без вашего ежедневного подвига, без вашего мужества, без вашей борьбы этого бы никогда не произошло. Именно поэтому я воспринимаю свой мандат прежде всего как мандат, полученный от вас. Клянусь, я вас не подведу", — добавил нардеп.

Потураев является председателем Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Ранее он занял пост вице-президента Ассамблеи и был переизбран на эту должность в июле 2026 года.

Как писали Новини.LIVE, недавно народные депутаты в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об установлении Дня памяти гражданских лиц, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины. Отмечать его предлагают ежегодно 16 марта — в годовщину авиаудара российских войск по драматическому театру в Мариуполе в 2022 году. Документ также предусматривает, что Кабинет министров должен разработать план мероприятий по чествованию погибших на государственном уровне.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий возможность исполнения в Украине отдельных решений стран ЕС о лишении водителей права управления транспортными средствами. Это будет касаться, в частности, нарушений, связанных с вождением в состоянии опьянения, превышением скорости и ДТП с погибшими или тяжело травмированными. Кроме того, документ предлагает разрешить управление автомобилем с 17 лет при условии сопровождения опытного водителя, ввести двухлетний испытательный срок для начинающих водителей и признавать электронные водительские удостоверения.

Верховная Рада ОБСЕ нардепы парламент Никита Потураев
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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