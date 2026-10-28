Микита Потураєв став президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ

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Народний депутат України Микита Потураєв очолив Парламентську асамблею Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Він став першим представником України на цій посаді. До цього він був головою української делегації в ПА ОБСЄ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на слова очільника ВР Руслана Стефанчука під засідання парламенту.

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Вперше представник України очолив ПА ОБСЄ

Потураєв під час свого виступу з трибуни підтвердив це.

"Шановні колеги, шановні друзі, відсьогодні я з великою честю та усвідомленням величезної відповідальності обіймаю посаду президента Парламентської асамблеї ОБСЄ. Вперше в історії незалежної України її представник очолить одну з найважливіших міжнародних парламентських інституцій", — сказав Потураєв.

Він подякував всім членам української делегації в асамблеї, а також президенту та голові ВР.

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"Але передусім я хочу подякувати силам оборони України. Без вашого щоденного подвигу, без вашої мужності, без вашої боротьби цього б ніколи не сталося. Саме тому я сприймаю свій мандат насамперед як мандат отриманий від вас. Присягаюся, я вас не підведу", — додав нардеп.

Потураєв є головою Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Раніше він обійняв посаду віцепрезидента Асамблеї та був переобраний на неї в липні 2026 року.

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