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На саммите НАТО Резников подпишет меморандум о подготовке украинских пилотов на F-16

11 июля 2023 17:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На саммите НАТО Резников подпишет меморандум о подготовке украинских пилотов на F-16
Министр обороны Украины Алексей Резников в Вильнюсе Фото: REUTERS/Ints Kalnins
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 11 июля, стартовал саммит НАТО. Там Украина и Франция подпишут меморандум по обучению украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

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Обучение украинских пилотов

Сегодня, 11 июля, украинский министр обороны прибыл на саммит НАТО в Вильнюс. Журналистам он рассказал, что главная цель Украины — вступление в Альянс.

Также он добавил, что будет подписан документ об обучении украинских пилотов на F-16.

Напомним, спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Украина получит от стран-партнеров многофункциональные истребители F-16. Соответствующее решение уже было принято.

Также мы писали, что 1 июля Президент Украины Владимир Зеленский провел небольшую пресс-конференцию с премьером Испании Педро Санчесом. Глава государства ответил на несколько вопросов журналистов, в которых упрекнул западных партнеров за медленное продвижение обучения украинских пилотов на истребителях F-16 и еще раз напомнил основной посыл Украины к саммиту НАТО в Вильнюсе.

Добавим, что конкретные сроки поставок F-16 в Украину пока неизвестны, однако западные медиа сообщают, что передача истребителей может состояться в начале 2024 года. Однако вопрос того, какие страны будут предоставлять оружие, остается открытым.

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