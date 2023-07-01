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Зеленський дорікнув Заходу через F-16: головні заяви глави держави

1 липня 2023 15:41
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Зеленський дав пресконференцію: головні заяви
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

У суботу 1 липня президент України Володимир Зеленський провів невелику пресконференцію із премʼєром Іспанії Педром Санчесем. Глава держави відповів на кілька запитань журналістів, в яких дорікнув західним партнерам за повільне просування навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та ще раз нагадав основний посил України до саміту НАТО, що відбудеться у Вільнюсі.

Новини.LIVE зібрав головні заяви президента —відповіді на запитання присутніх журналістів

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Про F-16

У нас ще немає графіку тренувальних місій. Західні партнери з цим затягують і в мене питання "Чому?"

Про саміт НАТО

У Вільнюсі ми хочемо отримати дуже чіткий сигнал, що після війни Україна стане членом НАТО. Прохання не плутати із гарантіями безпеки. Гарантії безпеки нам потрібні на час, поки ми не будемо членом НАТО.

Україна-НАТО
Наступний саміт НАТО пройде у Вільнюсі 11-12 липня. Фото: НАТО

Про дипломатичне врегулювання війни в Україні

Дипломатія із Росією розпочнеться, коли ми будемо на наших реальних кордонах станом на 1991 рік, визнаних міжнародним правом. Кордони до 24 лютого 2022 року - це контактна лінія поміж Україною та окупантами.

Про ймовірний вибух на ЗАЕС

Є серйозна загроза, Росія технічного готова спричинити локальний вибух. Для чого це робиться? Після слабкості на полі бою, яку Росія продемонструвала, вона намагається зупинити нас терорестичними атаками. Так було із підривом Каховської ГЕС, а тепер може бути із ЗАЕС. А далі вона буде переконувати світ, що це зробили ми. Тому станція має перейти під повний контроль України, а перехідний період має контролюватися МАГАТЕ. Адже Росія може задіяти дистанційне мінування і сказати: "Нас вже там немає, це не ми".

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