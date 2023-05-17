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На саммите G7 будут сделаны шаги по усилению изоляции России, — Кирби

17 мая 2023 07:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
На саммите G7 будут сделаны шаги по усилению изоляции России, — Кирби
Представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге. Фото: Reuters/Leah Millis
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Лидеры страны Большой семерки объявят на саммите G7 в Токио о новых мерах против России. Эти меры будут направлены на дальнейшую изоляцию страны-агрессора и, как следствие, ослабление возможностей вести войну в Украине.

Об этом на брифинге в Белом доме заявил координатор Совета нацбезопасности администрации президента США Джон Кирби.

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Единство Большой семерки

По словам Джона Кирби, Группа семи в течение полномасштабного вторжения четко встала на сторону Украины.

"G7 демонстрировала солидарность с Украиной, сплачивала мир в поддержку Украины и отрезала Путина от ключевых технологий и финансирования по всему миру", — подчеркнул представитель администрации президента США.

Сейчас единство Большой семерки значительно сильнее, чем год назад, уверен Кирби.

Следующие шаги против России

Также Джон Кирби анонсировал жесткие антироссийские решения, которые будут приняты на саммите Большой семерки в Токио.

"Вы увидите конкретные действия по дальнейшей изоляции России и ослаблению ее способности вести жестокую войну", — подчеркнул советник президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

Напомним, 15 мая информационное агентство Reuters заявило, что лидеры Большой семерки на саммите в Японии объявят о новых санкциях против России. Эти санкции будут касаться энергетической сферы страны-агрессора и экспорта товаров и технологий, необходимых для военно-промышленного комплекса РФ.

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