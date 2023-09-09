На саммите G20 возникли разногласия по войне в Украине, — Reuters

Подготовка к саммиту G20 в Индии. Фото: Reuters

В субботу, 9 сентября, в столице Индии Нью-Дели стартовал двухдневный саммит самых могущественных стран (G20). В то же время, участники так и не смогли достичь конкретных формулировок по войне в Украине.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Саммит G20 и война в Украине

Как отмечает издание, группа переговорщиков условно поделилась на две части: западные страны настаивают на том, чтобы решительно осудить действия РФ в Украине в совместной Декларации, в то время как остальные предлагают обсудить "широкие экономические вопросы".

В конце концов лидеры так и не смогли преодолеть разногласия. Об этом свидетельствует параграф "Геополитическая ситуация" в общем проекте, который остался пустым. В то время как другие 75 параграфов были полностью заполнены.

Отмечается, что для подготовки к Декларации некоторые участники хотели привлечь представителей РФ. Известно, что на саммите страну-агрессора представляет не диктатор Путин, а глава МИД Сергей Лавров.

Саммит G20 может завершиться без Декларации

По имеющейся информации, РФ предложили принять взгляды западных лидеров. Однако, по словам одного чиновника, страна "пока блокирует компромисс, приемлемый для всех остальных".

В конце концов, если участники не добьются согласия, саммит может впервые за 20 лет закончиться без Декларации.

Напомним, в Индии стартовал восемнадцатый саммит Группы двадцати стран (G20). Он продлится два дня.

Переговоры будут сосредоточены на теме "Одна Земля, одна семья, одно будущее". Ее цель — формирование гармоничного сосуществования на планете людей и природного разнообразия.

Европейский Союз планирует воспользоваться отсутствием Си Цзиньпина и Владимира Путина на саммите G-20, чтобы наладить свою работу со странами так называемого Глобального Юга с помощью встречи на высоком уровне с африканскими лидерами в кулуарах саммита.