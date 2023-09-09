Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow На саммите G20 возникли разногласия по войне в Украине, — Reuters arrow

На саммите G20 возникли разногласия по войне в Украине, — Reuters

9 сентября 2023 13:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На саммите G20 возникли разногласия по войне в Украине, — Reuters
Подготовка к саммиту G20 в Индии. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В субботу, 9 сентября, в столице Индии Нью-Дели стартовал двухдневный саммит самых могущественных стран (G20). В то же время, участники так и не смогли достичь конкретных формулировок по войне в Украине.

Об этом сообщает издание Reuters.

Читайте также:

Саммит G20 и война в Украине

Как отмечает издание, группа переговорщиков условно поделилась на две части: западные страны настаивают на том, чтобы решительно осудить действия РФ в Украине в совместной Декларации, в то время как остальные предлагают обсудить "широкие экономические вопросы".

В конце концов лидеры так и не смогли преодолеть разногласия. Об этом свидетельствует параграф "Геополитическая ситуация" в общем проекте, который остался пустым. В то время как другие 75 параграфов были полностью заполнены.

Отмечается, что для подготовки к Декларации некоторые участники хотели привлечь представителей РФ. Известно, что на саммите страну-агрессора представляет не диктатор Путин, а глава МИД Сергей Лавров.

Саммит G20 может завершиться без Декларации

По имеющейся информации, РФ предложили принять взгляды западных лидеров. Однако, по словам одного чиновника, страна "пока блокирует компромисс, приемлемый для всех остальных".

В конце концов, если участники не добьются согласия, саммит может впервые за 20 лет закончиться без Декларации.

Напомним, в Индии стартовал восемнадцатый саммит Группы двадцати стран (G20). Он продлится два дня.

Переговоры будут сосредоточены на теме "Одна Земля, одна семья, одно будущее". Ее цель — формирование гармоничного сосуществования на планете людей и природного разнообразия.

Европейский Союз планирует воспользоваться отсутствием Си Цзиньпина и Владимира Путина на саммите G-20, чтобы наладить свою работу со странами так называемого Глобального Юга с помощью встречи на высоком уровне с африканскими лидерами в кулуарах саммита.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

None

Значит ли военный учет женщин автоматическую мобилизацию

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз