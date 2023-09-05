Російський диктатор Володимир Путін та президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото: росЗМІ

Європейський Союз планує скористатися відсутністю Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна на саміті G-20, щоб налагодити свою роботу з країнами так званого Глобального Півдня за допомогою зустрічі на високому рівні з африканськими лідерами в кулуарах саміту.

Про це пише Bloomberg.

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У суботу, 9 вересня, в Індії відбудеться саміт G-20, на якому європейські лідери хочуть підтримати заявку Африканського союзу на те, щоб стати постійним членом "Великої двадцятки".

Блок з 27 країн прагне показати, що він серйозно ставиться до перегляду свого партнерства з Африкою, попри важку спадщину колоніалізму, сказали вони.

Серед тих, хто візьме участь у саміті:

президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн,

президент Європейської ради Шарль Мішель,

канцлер Німеччини Олаф Шольц.

З африканської сторони учасниками будуть: лідери Південної Африки, а також Єгипту, Нігерії та Коморських Островів, нинішнього голови Африканського Союзу.

Зазначається, що постійне членство, а не статус "запрошеної міжнародної організації", дало б Африканському союзу той самий статус, що і ЄС. Це частина прагнення надати африканським країнам сильніший голос, коли міжнародні організації приймають рішення про заходи, які їх зачіпають, включаючи зусилля по боротьбі з глобальним потеплінням, яке в переважній більшості викликане викидами країн "Великої двадцятки".

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін не поїхав на саміт БРІКС до Південно-Африканської Республіки. Це демонструє, що міжнародне право виконує свої функції. Через це російський диктатор повинен бути на лаві підсудних.

Додамо, китайський державний "Картографічний сервіс стандартних карт" оновив комплект карт і офіційно затвердив нові за 2023 рік. Однак на них КНР забрала частину російських територій собі.