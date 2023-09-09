В Індії сьогодні стартує саміт G20

Підготовка до саміту G20 в Індії. Фото: Reuters

У суботу, 9 вересня, в столиці Індії Нью-Делі розпочинається вісімнадцятий саміт Групи двадцяти країн (G20). Він триватиме два дні.

Про це повідомляє видання Укрінформ.

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Саміт G20 в Індії

Відомо, що цьогорічний дводенний саміт G20 — це перша зустріч лідерів, яка проходить в Індії та Південній Азії загалом.

Переговори будуть зосереджені на темі під назвою "Одна Земля, одна сім’я, одне майбутнє". Її мета — формування гармонійного співіснування на планеті людей і природного розмаїття.

Зокрема, йдеться про зелений розвиток, фінансування у сфері клімату, технологічна трансформація і цифрова інфраструктура, багатосторонні інституції для 21-го століття, прискорення прогресу в досягненні цілей сталого розвитку та розвиток керівництва жінок.

Запрошені лідери

На саміт G20 традиційно запросили лідерів Британії, США, Туреччини, Канади, Китаю, Франції, Німеччини, Індонезії, Аргентини, Бразилії, Канади, Південної Африки, Японії, Мексики, Південної Кореї, Саудівської Аравії, а також президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн та голову Євроради Шарля Мішеля.

У списку гостей також є російський диктатор Путін. Однак, через видання ордену на арешт, його замінить очільник МЗС Сергій Лавров.

У той же час на саміт не запросили Україну, аргументувавши це тим, що країна не є членом групи G20.

Нагадаємо, Європейський Союз планує скористатися відсутністю Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна на саміті G-20, щоб налагодити свою роботу з країнами так званого Глобального Півдня за допомогою зустрічі на високому рівні з африканськими лідерами в кулуарах саміту.