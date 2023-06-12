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На Саммит мира Украина пригласит лидеров "глобального Юга", — СМИ

12 июня 2023 15:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
На Саммит мира Украина пригласит лидеров "глобального Юга", — СМИ
Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: пресс-служба ОП
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украина готовит международный саммит мира, на котором будет обсуждаться формула мира от Владимира Зеленского. На это мероприятие, заверил глава Офиса Президента Андрей Ермак, обязательно пригласят лидеров "глобального Юга".

Об этом сообщает CNN Brazil

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Украина готовит Саммит мира

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в интервью CNN заявил, что Украина готовит большой международный саммит, на котором будет обсуждаться мир в нашей стране.

"По поручению Президента я и наше Министерство иностранных дел работаем над организацией первого Международного саммита мира для обсуждения предложенной Президентом Зеленским формулы", — отметил Ермак.

"Глобальный Юг" на саммите

Глава президентской канцелярии подчеркнул, что, по мнению украинских властей, такой саммит будет неполным без участия стран "глобального Юга".

Поэтому на саммит обязательно будут приглашены:

  • Бразилия;
  • Индия;
  • Китай;
  • Саудовская Аравия.

Также в списке приглашенных будут обязательно представители Африканского континента.

Напомним, в мае премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил позицию всех участников саммита G7, а также "глобального Юга" по поводу войны в Украине. Он подчеркнул, что все государства должны поддерживать принципы Устава ООН.

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