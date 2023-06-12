На Саміт миру Україна запросить лідерів "глобального Півдня", — ЗМІ

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: пресслужба ОП

Україна готує міжнародний Саміт миру, на якому буде обговорюватися формула миру від Володимира Зеленського. На цей захід, запевнив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, обов’язково запросять лідерів “глобального Півдня”.

Про це повідомляє CNN Brazil.

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Україна готує Саміт миру

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак у інтерв’ю CNN заявив, що Україна готує великий міжнародний саміт, на якому буде обговорюватися мир в нашій країні.

"За дорученням Президента я і наше Міністерство закордонних справ працюємо над організацією першого Міжнародного саміту миру для обговорення запропонованої Президентом Зеленським формули", — зазначив Єрмак.

Глобальний Південь на саміті

Очільник президентської канцелярії наголосив, що, на думку української влади, такий саміт буде неповним без участі країн "глобального Півдня".

Тож на цей саміт обов’язково будуть запрошені:

Бразилія;

Індія;

Китай;

Саудівська Аравія.

Також у списку запрошених обов’язково будуть представники Африканського континенту.

Нагадаємо, у травні прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив позицію всіх учасників саміту G7, а також Глобального Півдня щодо війни в Україні. Він наголосив, що усі держави повинні підтримувати принципи Статуту ООН.