Чотири роки на посаді: як змінився Зеленський за президентства

Президент України Володимир Зеленський. Фотоколаж: Новини.LIVE

20 травня 2019 року відбулася інавгурація шостого Президента України Володимира Зеленського. Чотири роки на посаді очільника держави. За цей час було багато чого, як в особистому житті українців, так і житті країні.

Найбільше на всіх нас вплинули події 24 лютого 2022 року. Початок повномаштабного вторгнення Росії в Україну. Змінилися усі ми, як внутрнішньо, так і зовні. За 4 роки президентства Володимир Зеленський змінився разюче. Новини.LIVE зібрав добірку світлин Президента Зеленского за цей час.

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Перше, на що звертаєш увагу — обличчя. Помітні зміни одразу видно під час новорічних привітань наприкінці 2021-го та 2022-го років.

Володимир Зеленський за час свого президентства. Фото: Скріншот

"Два різних обличчя... Не тому, що воно заросло, тому що з'явилася частина військової уніформи. Просто інший вираз обличчя", — так зовнішні зміни Президента описує психотерапевт Олег Чабан.

Здобувши перемогу у другому турі, проголошуючи промову з трибуни, Володимир Зеленський сказав слова, які згадують постійно, що кожен з нас президент. Зараз він Президент військового часу.

Між цими двома світлинами — практично рік. 8 квітня 2021 р., Президент відвідує Донбас і 4 квітня 2022 р., у звільненій Бучі.

Володимир Зеленський змінився за роки війни. Фото: соцмережі

Закордонні візити Зеленського

Першим закордонним візитом Зеленського у червні 2019 р. була поїздка до Брюсселю. Там він зустрічався із генсеком НАТО Йенсом Столтебергом. 20 квітня 2023 р. вже Столтенберг прибув до Києва.

Володимир Зеленський змінився за 4 роки. Фото: Офіс Президента України

Зеленський і Президенти США

Володимиру Зеленському за час свого правління довелося зустрічатися з двома Президентами США. Так, у вересні 2019 р. Зеленський був у США, під час якого виступав на Генасамблеї ООН та зустрічався із чииним тоді президентом Дональдом Трампом.

У грудні минулого року Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом. Пізніше були ще зустрічі, у Києві.

Володимир Зеленський та Президенти США. Фото: Офіс Президента України

Звернення Зеленського

Ті, хто знає Зеленського більше, кажуть: війна лише підкреслила ті риси характеру, які були і раніше. Він щодня звітує, мотивує та дякує.

Дві промови 24 лютого 2023 та 24 лютого 2024 року. Одна людина, з різницею в рік. Але незмінним залишається одне — віра в неминучу Перемогу України.

24 лютого 2023 рік:

"Нікому не вдасться переконати чи змусити нас, українців, віддати свою свободу, свою незалежність, свій суверенітет. Але схоже, що російське керівництво намагається це зробити за рахунок знищення потенціалу їхньої країни. Усе, що було зроблено Росією з 2000 року, може бути зараз просто спалено в прямому ефірі на очах усього світу. Ми наголошуємо, що не Україна обрала шлях війни. Але Україна пропонує повернутися на шлях до миру".

24 лютого 2024 рік:

"Ми стали однією родиною. Ми витримуємо всі погрози, обстріли, касетні бомби, крилаті ракети, дрони-камікадзе, блекаут, холод. Ми сильніші за це. Це був рік стійкості. Рік небайдужості. Рік мужності. Рік болю. Рік надії. Рік витримки. Рік єдності. Рік незламності. Лютий рік незламності. Його головний підсумок – ми вистояли. Ми не зазнали поразки. І зробимо все, щоб цього року здобути перемогу!"

Перша леді про зміни у Зеленському

Цьогоріч 25 січня Володимиру Зеленському виповнилося 45 років. Його дружина досить зворушливо привітала в Instagram.

"Мене часто запитують про те, як ти змінився за цей рік. І я завжди відповідаю: "Не змінився. Він той самий. Той самий хлопець, якого я зустріла, коли нам було по сімнадцять". Але насправді дещо змінилося: ти набагато менше усміхаєшся нині", — написала вона.

До 2019 року Володимир Зеленський був актором, сценаристом, режисером та продюсером. Зараз його називають найпопулярнішим політиком та найвпливовішою людиною на планеті.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися із президентом США Джона Байденом у місті Хіросіма. Зустріч відбудеться в рамках саміту країн "Великої сімки".