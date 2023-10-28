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На должность генсека НАТО появился новый претендент

28 октября 2023 23:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На должность генсека НАТО появился новый претендент
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Известно, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте собирается покинуть свой пост. В то же время политик не исключает возможности заменить гесека НАТО Йенса Столтенберга.

Об этом заявил Марк Рютте в эфире голландского радио, передает Politico.

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Так, действующий премьер Нидерландов планирует оставить внутреннюю политику в ноябре этого года. Ранее он заявлял, что якобы не заинтересован в том, чтобы взять на себя важную международную роль как лидер НАТО.

Однако планы политика несколько изменились. Заняв такую должность, по его словам, будет означать, что он "может внести свой вклад".

"Пост генерального секретаря НАТО "очень интересен", — сказал Рютте.

Напомним, ранее Марк Рютте заявил, что Нидерланды передадут Украине патрульные корабли, которые будут работать в гуманитарных коридорах. Таким образом, страна сможет создать безопасное пространство для экспорта зерна.

Добавим, что летом Марка Рютте жестко раскритиковали в Нидерландах за передачу Украине F-16.

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