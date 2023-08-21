Марка Рютте жорстко розкритикували у Нідерландах за передачу Україні F-16

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Фото: Пресслужба уряду Нідерландів

Нідерландські політичні сили висловили своє невдоволення діями прем'єра Марка Рютте після його заяви про намір відправити винищувачі F-16 без погодження з парламентом. Це рішення було оголошено під час несподіваного приїзду президента України Володимира Зеленського, коли він зустрічався з Рютте на авіаційній базі в Ейндховені.

Про це повідомляє видання Euractiv.

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Раніше Рютте стверджував, що зміни в уряді Нідерландів не вплинуть на їхню рішучість підтримувати Україну, у тому числі й у питанні постачання повітряної техніки.

Проте деякі парламентарі вважають, що такий серйозний крок має обговорюватись на парламентському рівні. Наприклад, депутат від соціалістичної партії Яспер ван Дейк висловив свою стурбованість, ставлячи питання про потенційне використання F-16 проти Росії й про те, як це допоможе запобігти посиленню напруженості в регіоні.

Паралельно "Форум за демократію", ультраправа партія, висловив тривогу щодо можливості атак Україною на російські цілі. Вони критикували Рютте за рішучі дії, які, на їхню думку, можуть втягнути Нідерланди у воєнний конфлікт.

Варто зазначити, що керівник цієї партії Тьєррі Боде раніше висловлювався на підтримку російської сторони й був допитаний службами безпеки з питань можливого втручання Росії.

Нагадаємо, що у неділю, 20 серпня, Президент України Володимир Зеленський прибув із дружиною Оленою до Нідерландів. Український лідер проведе зустріч із Марком Рютте та обговорить важливі для України питання.

Також ми повідомляли, що ще кілька місяців тому західні партнери стверджували, що Україна отримає перші винищувачі F-16 лише до кінця 2024 року або взагалі не отримає, а сьогодні відомо, що перші дев'ять літаків прибудуть до України вже до кінця цього року.