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Голову МЗС Нідерланів можуть призначити новим єврокомісаром

25 серпня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Голову МЗС Нідерланів можуть призначити новим єврокомісаром
Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра. Фото: Офіс Президента України.
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Скоріше за все Нідерланди призначать своїм наступним єврокомісаром міністра закордонних справ Вопке Гукстра.

Про це пише видання Рolitico, спираючись на інформацію з власних джерел.

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Очікується, що вже цієї п'ятниці на засіданні уряду прем'єр-міністра Марка Рютте розглядатиметься кандидатура на посаду єврокомісара.  Скоріше за все, новим єврокомісаром від країни буде нинішній міністр закордонних справ Вопке Гукстра.

Щоправда, речник міністра закордонних справ Нідерландів назвав цю інформацію чутками. 

Зауважимо, до посади міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра обіймав посаду міністра фінансів. 

Нагадаємо, Нідерланди привітали Україну з Днем Незалежності. Зокрема, у центрі Гааги підняли українські прапори.

Відомо, що на церемонії були присутні міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра та посол України Олександр Карасевич. 

Також ми писали, що нідерландські політичні сили висловили своє невдоволення діями прем'єра Марка Рютте після його заяви про намір відправити винищувачі F-16 без погодження з парламентом. Це рішення було оголошено під час несподіваного приїзду президента України Володимира Зеленського, коли він зустрічався з Рютте на авіаційній базі в Ейндховені.

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