На посаду генсека НАТО з'явився новий претендент

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Фото: Reuters

Відомо, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте збирається залишити свою посаду. Водночас, політик не виключає можливості замінити гесека НАТО Єнса Столтенберга.

Про це заявив Марк Рютте в ефірі голландського радіо, передає Politico.

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Так, чинний прем'єр Нідерландів планує залишити внутрішню політику у листопаді цього року. Раніше він заявляв, що нібито не зацікавлений у тому, щоб взяти на себе важливу міжнародну роль, як лідер НАТО.

Однак, наразі, плани політика дещо змінилися. Обійнявши таку посаду, за його словами, означатиме, що він "може зробити свій внесок".

"Пост генерального секретаря НАТО "дуже цікавий", — сказав Рютте.

Нагадаємо, раніше Марк Рютте заявив, що Нідерланди передадуть Україні патрульні кораблі, які працюватимуть у гуманітарних коридорах. Таким чином країна зможе створити безпечний простір для експорту збіжжя.

Додамо, влітку Марка Рютте жорстко розкритикували у Нідерландах за передачу Україні F-16.