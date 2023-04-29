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На Байдена давят по поводу передачи Украине истребителей F-16: что ответил президент США

29 апреля 2023 04:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
На Байдена давят по поводу передачи Украине истребителей F-16: что ответил президент США
Самолет F-16 ВВС Тайваня. Фото: Reuters / Энн Ван
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент США Джо Байден испытывает давление со стороны собственной партии по поводу предоставления Украине истребителей и ракет большого радиуса действия дальности. Это связано с продолжением атак со стороны России, в частности, по мирному населению.

Об этом сообщает The Hill.

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Члены конгресса от обеих партий призвали Джо Байдена предоставить Украине реактивную артиллерию большой дальности ATACMS и современные истребители F-16.

"Украина переживает решающее время войны. F-16 обеспечивают большую дальность, чем наземные системы, и могут помочь обеспечить Украине преимущество в воздухе", — отметил член Палаты представителей, ветеран военной службы Джейсон Кроу в заявлении издании.

Он добавил, что эти истребители могут "лучше защищать мирных жителей от неслучайных атак России".

Впрочем, администрация США до сих пор отказывается от такого шага и заявляет, что у Соединенных Штатов нет лишних систем ATACMS, а самолеты не являются приоритетом для ВСУ.

Напомним, что Федеральное Национальное управление по ядерной безопасности США передаст Украине радиационные датчики, которые могут обнаружить всплески радиации от ядерного оружия или грязной бомбы и подтвердить, кто совершил атаку. Вашингтон обеспокоен возможностью применения Кремлем ядерного оружия против Украины.

Также мы писали, что вчера, 28 апреля, в государственный бюджет Украины поступили гранты от США. Страна получила 1,25 млрд долларов.

Добавим, что Белый дом ожидает телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и главой Китая Си Цзиньпином. Вероятно, это произойдет в ближайшее время.

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