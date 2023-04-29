На Байдена тиснуть щодо передачі Україні винищувачів F-16: що відповів президент США

Літак F-16 ВПС Тайваню. Фото: Reuters / Енн Ван

Президент США Джо Байден відчуває тиск з боку власної партії щодо надання Україні винищувачів та ракет великого радіуса дії дальності. Це пов'язано з продовженням атак з боку Росії, зокрема по мирному населенню.

Про це повідомляє The Hill.

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Зазначається, що Члени конгресу від обох партій закликали Джо Байдена надати Україні реактивну артилерію великої дальності ATACMS і сучасні винищувачі F-16.

"Україна переживає вирішальний час війни. F-16 забезпечують більшу дальність, ніж наземні системи, і можуть допомогти забезпечити Україні перевагу в повітрі", — зазначив член Палати представників, ветеран військової служби Джейсон Кроу в заяві виданню.

Він додав, що ці винищувачі можуть "краще захищати мирних жителів від невипадкових атак Росії".

Загалом адміністрація США досі відмовляється від такого кроку та заявляє, що Сполучені Штати не мають зайвих систем ATACMS, а літаки не є пріоритетом для ЗСУ.

Нагадаємо, що Федеральне Національне управління з ядерної безпеки США передасть Україні радіаційні датчики, які можуть виявити сплески радіації від ядерної зброї або брудної бомби й підтвердити, хто здійснив атаку. Вашингтон стурбований можливістю застосування Кремлем ядерної зброї проти України.

Також ми писали, що вчора, 28 квітня, до державного бюджету України надійшли грантові кошти від США. Країна отримала 1,25 млрд доларів.

Додамо, що Білий дім очікує телефонної розмови між президентом США Джо Байденом і главою Китаю Сі Цзіньпіном. Ймовірно, це відбудеться найближчим часом.