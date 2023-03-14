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МИД пригласил в Украину политика из США, который назвал российскую агрессию "спором"

14 марта 2023 22:58
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Рон ДеСантис
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Министерство иностранных дел пригласило посетить Украину губернатора Флориды Рона ДеСантиса, который назвал развязанную россией войну против Украины "территориальным спором". В МИДе указали на военный опыт политика.

Об этом написал представитель МИД Олег Николенко в своем Twitter.

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"Мы уверены, что как бывший военный офицер, находившийся в зоне боевых действий, губернатор Флориды Рон ДеСантис знает разницу между "спором" и войной. Мы приглашаем его посетить Украину для более глубокого понимания полномасштабного вторжения россии и угрозы, которые она представляет для интересов США", — отметил спикер МИД.

Николенко добавил к своему сообщению твит издания The Independent с заголовком "Рон ДеСантис назвал украинскую войну "территориальным спором".

Скандальное заявление Рона ДеСантиса

Ранее телеведущий Fox News Такер Карлсон опубликовал письменные ответы губернатора Флориды и одного из потенциальных кандидатов в президенты США на выборах 2024 года Рона Десантиса на его вопросы, в которых тот назвал войну россии против Украины "территориальным спором" и заявил, что втягивания в нее США не относится к государственным интересам.

"Хотя США имеют много жизненно важных национальных интересов, все большее вовлечение в территориальный спор между Украиной и россией не является одним из них", — написал республиканец.

Политик заявил, что установление мира должно быть несомненной целью, однако "США не должны оказывать помощь, которая может потребовать развертывания американских войск или позволит Украине участвовать в наступательных операциях за ее пределами". Поэтому, по мнению ДеСантиса, передачу самолетов F-16 и ракет большой дальности следует снять с рассмотрения.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп выразил мнение, что он мог бы закончить войну в Украине за 24 часа, если бы продолжал занимать должность главы государства. Однако он отказался сообщать, каким образом он бы это сделал, ссылаясь на то, что не хочет раскрывать свои планы заранее.

Также мы писали, что Дональд Трамп заявил, что ради сохранения мира россии следовало разрешить отобрать часть украинских территорий.

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