Рон ДеСантіс

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс заявив, що захист кордонів України не є ключовим інтересом США. За його словами, американські політики повинні бути зосереджені на своїй країні.

Про це повідомляє The New York Times.

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Видання зазначає, що ДеСантіс є практично оголошеним кандидатом у президенти США на виборах 2024 року.

Губернатор Флориди чітко дав зрозуміти, що вважає, що Байден робить занадто багато, без чітко визначеної мети та вживаючи дій, які ризикують спровокувати війну між США та росією.

Ведучий програми на Fox News Такер Карлсон, який є затятим противником допомоги Україні, зачитав заяву ДеСантіса.

"Хоча у США багато життєво важливих національних інтересів — охорона наших кордонів, розв’язання проблеми кризи боєготовності наших збройних сил, досягнення енергетичної безпеки та незалежності, а також протидія економічній, культурній та військовій могутності китайської комуністичної партії — подальше втягування в територіальну суперечку між Україною і росією не є одним із них", — заявив ДеСантіс.

Його погляди на політику щодо України зараз збігаються з поглядами Трампа, який неодноразово заявляв, що "обидві сторони втомлені та готові укласти угоду". За його словами, смерть і руйнування мають закінчитися зараз. До того ж Трамп заявляв, що він дозволив би рф взяти собі частину України в результаті переговорів.

Позиція ДеСантіса та колишнього президента США суперечить пристрасній підтримці захисту України, яку демонструють деякі інші потенційні кандидати від Республіканської партії.

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп висловив думку, що він міг би закінчити війну в Україні за 24 години, якби продовжував обіймати посаду глави держави. Однак він відмовився повідомляти, яким чином він це зробив би, посилаючись на те, що не хоче розкривати свої плани заздалегідь.

Також ми писали, що Дональд Трамп заявив, що заради збереження миру росії слід було дозволити відібрати частину українських територій.