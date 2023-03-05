Трамп знову розкидається обіцянками закінчити війну рф проти України за один день

Екс-президент США Дональд Трамп

Експрезидент США Дональд Трамп висловив думку, що він міг би закінчити війну в Україні за 24 години, якби продовжував обіймати посаду глави держави. Однак він відмовився повідомляти, яким чином він це зробив би, посилаючись на те, що не хоче розкривати свої плани заздалегідь.

Про це він розповів у рамках конференції.

Обіцянка Трампа

Під час бесіди з журналістами Трамп також заявив, що для розв'язання складної проблеми, як війна, потрібна реальна влада та можливість діяти. Він також зазначив, що для досягнення цієї мети потрібно мати певні політичні та економічні ресурси.

Крім того, Трамп поділився своєю думкою про президента рф володимира путіна і відносини між США і рф. Він стверджував, що у нього та путіна були добрі стосунки й він навіть попереджав диктатора щодо можливих наслідків його дій в Україні. Однак Трамп не дав конкретних відповідей на запитання про те, які конкретні кроки він зробив для зміцнення відносин між двома країнами.

Нагадаємо, що колишній президент США Дональд Трамп знову рветься зайняти головне крісло країни. Він заявив, що якщо знову стане господарем Білого дому, то поверне громадські страти.

Колишній президент, у разі переобрання, залишається відданим розширенню застосування федеральної страти та поверненню заборонених методів страти, повідомляють джерела. За словами одного з джерел, Трамп навіть розмірковував про трансляцію страт по телевізору, зокрема, демонстрацію поведінки засуджених до смертного вироку.