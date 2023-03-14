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МЗС запросило до України політика зі США, який назвав російську агресію "суперечкою"

14 березня 2023 22:58
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Рон ДеСантіс
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Міністерство закордонних справ запросило відвідати Україну губернатора Флориди Рона ДеСантіса, який назвав розв’язану росією війну проти України "територіальною суперечкою". У МЗС вказали на військовий досвід політика. 

Про це написав речник МЗС Олег Ніколенко у своєму Twitter. 

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"Ми впевнені, що як колишній військовий офіцер, який перебував у зоні бойових дій, губернатор Флориди Рон ДеСантіс знає різницю між "суперечкою" та війною. Ми запрошуємо його відвідати Україну для глибшого розуміння повномасштабного вторгнення росії та загрози, які воно становить для інтересів США", — зазначив речник МЗС.

Ніколенко додав до свого допису твіт видання The Independent із заголовком "Рон ДеСантіс назвав українську війну "територіальною суперечкою".

Скандальна заява Рона ДеСантіса

Раніше телеведучий Fox News Такер Карлсон опублікував письмові відповіді губернатора Флориди й одного з потенційних кандидатів у президенти США на виборах 2024 року Рона Десантіса на його запитання, в яких той назвав війну росії проти України "територіальною суперечкою" і заявив, що втягування в неї США не належить до національних інтересів.

"Хоча США мають багато життєво важливих національних інтересів,... дедалі більше залучення в територіальну суперечку між Україною та росією не є одним із них", — написав республіканець.

Політик заявив, що встановлення миру має бути безсумнівною метою, однак "США не повинні надавати допомогу, яка може вимагати розгортання американських військ або дозволить Україні брати участь у наступальних операціях за її межами". Тому, на думку ДеСантіса, передання літаків F-16 та ракет великої дальності слід зняти з розгляду.

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп висловив думку, що він міг би закінчити війну в Україні за 24 години, якби продовжував обіймати посаду глави держави. Однак він відмовився повідомляти, яким чином він це зробив би, посилаючись на те, що не хоче розкривати свої плани заздалегідь.

Також ми писали, що Дональд Трамп заявив, що заради збереження миру росії слід було дозволити відібрати частину українських територій.

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