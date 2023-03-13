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МИД впервые в истории украинской дипломатии начал открытый поиск послов

13 марта 2023 21:52
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Дмитрий Кулеба
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Министерство иностранных дел признало, что в дипломатическом ведомстве есть "кадровый голод". Поэтому МИД впервые в истории украинской дипломатии решил прибегнуть к открытому поиску кандидатов на должности послов.

Об этом сообщил глава министерства Дмитрий Кулеба.

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Сложности с поиском послов

"Желающих много, а готовых качественно выполнять такую сложную работу единицы. Найти человека, который будет отвечать критериям и требованиям, будет знать языки, будет способен дать результат, очень непросто. Проблема кадрового голода сейчас хорошо знакома не только государственным институтам, но и частному сектору. МИД постоянно ищет новых сильных кандидатов внутри дипломатической службы и снаружи на ответственные должности. Особенно сложно с поиском кандидатов на должности послов", — написал Кулеба.

Открытый набор кандидатов

Министр выразил убеждение, что в Украине есть сильные и профессиональные люди. Проблема лишь в том, что либо их еще не нашли, либо они сами еще не узнали о возможности взяться за сверхсложную, но очень необходимую работу посла Украины.

"Поэтому мы идем на беспрецедентный шаг создаем открытый механизм, позволяющий и дипломатам изнутри системы, и людям снаружи предложить свою кандидатуру на должность посла. Соответствующая страница уже создана на сайте МИД в разделе "Вакансии". Открытый поиск послов это возможность для системы расширить горизонты, и возможность для достойных кандидатов попробовать себя там, куда раньше можно было попасть только через закрытые институциональные механизмы. Я впервые в истории украинской дипломатии открываю дверь, чтобы каждый имел равные возможности попытаться стать сильным менеджером, которые сейчас так нужны нашей стране в мире", — добавил он.

Где больше всего не хватает послов

Отмечается, что особый фокус сейчас в странах Африки. Подача в эти страны автоматически увеличивает шансы. Кроме того, при условии равных профессиональных показателей, я буду отдавать предпочтение женщинам. Просто потому, что дипломатия была много десятилетий несправедлива по поводу карьерного роста женщин.

Среди перечня стран нет Китая, Индии и Бразилии. Это потому, что на рассмотрение президента уже внесены кандидатуры послов в этих странах.

"Итак, заходите на сайт МИД и смотрите раздел "Вакансии". Сейчас 21 страна Европы, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Южного Кавказа и Юго-Восточной Азии. Анализируйте, взвешивайте, принимайте решения. С лучшими из лучших свяжется HR-служба МИД", — подытожил министр.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел призвали не воспринимать потенциальное вступление Украины в ЕС и НАТО как благотворительность. Глава ведомства заверил, что у Европы также есть в этом свой интерес.

Также ранее Дмитрий Кулеба напомнил, как в течение 2022 года Украина разблокировала политические решения о предоставлении шести из семи типов оружия, оказывающих значительное влияние на ход войны. В настоящее время Украина работает над вопросом предоставления военной авиации.

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