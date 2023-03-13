МЗС вперше в історії української дипломатії почало відкритий пошук послів

Дмитро Кулеба

Міністерство закордонних справ визнало, що у дипломатичному відомстві є "кадровий голод". Тому МЗС вперше в історії української дипломатії вирішило вдатися до відкритого пошуку кандидатів на посади послів.

Про це повідомив очільник міністерства Дмитро Кулеба.

Складнощі з пошуком послів

"Охочих багато, а готових якісно виконувати таку складну роботу — одиниці. Знайти людину, яка відповідатиме критеріям і вимогам, знатиме мови, буде здатна дати результат, дуже непросто. Проблема кадрового голоду зараз добре знайома не лише державним інституціям, але й приватному сектору. МЗС постійно шукає нових сильних кандидатів всередині дипломатичної служби та зовні на відповідальні посади. Особливо складно з пошуком кандидатів на посади послів", – написав Кулеба.

Відкритий набір кандидатів

Міністр висловив переконання, що в Україні є сильні та фахові люди. Проблема лише в тому, що або їх ще не знайшли, або вони самі ще не дізналися про можливість взятися за надскладну, але надзвичайно необхідну роботу посла України.

"Тому ми йдемо на безпрецедентний крок — створюємо відкритий механізм, який дозволяє і дипломатам зсередини системи, і людям зовні запропонувати свою кандидатуру на посаду посла. Відповідна сторінка вже створена на сайті МЗС у розділі "Вакансії". Відкритий пошук послів — це можливість для системи розширити горизонти, і можливість для гідних кандидатів спробувати себе там, куди раніше можна було потрапити лише через закриті інституційні механізми. Я вперше в історії української дипломатії відкриваю двері, щоб кожен мав рівні можливості спробувати стати сильним менеджером, які зараз так потрібні нашій країні у світі", — додав він.

Де найбільше не вистачає послів

Зазначається, що особливий фокус зараз на країнах Африки. Подача в ці країни автоматично підвищує шанси. Крім того, за умови рівних професійних показників я надаватиму перевагу жінкам. Просто тому, що дипломатія була багато десятиріч несправедлива щодо кар’єрного зростання жінок.

Серед переліку країн немає Китаю, Індії та Бразилії. Це тому, що на розгляд президента вже внесено кандидатури послів у цих країнах.

"Отже, заходьте на сайт МЗС і дивіться розділ "Вакансії". Наразі 21 країна Європи, Латинської Америки, Африки, Близького Сходу, Південного Кавказу та Південно-Східної Азії. Аналізуйте, зважуйте, ухвалюйте рішення. З кращими з кращих зв’яжеться HR-служба МЗС", — підсумував міністр.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві закордонних справ закликали не сприймати потенційний вступ України у ЄС і НАТО як благодійність. Очільник відомства запевнив, що Європа також має у цьому свій інтерес.

Також раніше Дмитро Кулеба нагадав, як протягом 2022 року Україна розблокувала політичні рішення щодо надання шести із семи типів зброї, які мають значний вплив на хід війни. Наразі Україна працює над питанням надання військової авіації.