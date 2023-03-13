Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow МЗС вперше в історії української дипломатії почало відкритий пошук послів arrow

МЗС вперше в історії української дипломатії почало відкритий пошук послів

13 березня 2023 21:52
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Дмитро Кулеба
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Міністерство закордонних справ визнало, що у дипломатичному відомстві є "кадровий голод". Тому МЗС вперше в історії української дипломатії вирішило вдатися до відкритого пошуку кандидатів на посади послів.  

Про це повідомив очільник міністерства Дмитро Кулеба.

Читайте також:

Складнощі з пошуком послів

"Охочих багато, а готових якісно виконувати таку складну роботу одиниці. Знайти людину, яка відповідатиме критеріям і вимогам, знатиме мови, буде здатна дати результат, дуже непросто. Проблема кадрового голоду зараз добре знайома не лише державним інституціям, але й приватному сектору. МЗС постійно шукає нових сильних кандидатів всередині дипломатичної служби та зовні на відповідальні посади. Особливо складно з пошуком кандидатів на посади послів", – написав Кулеба. 

Відкритий набір кандидатів

Міністр висловив переконання, що в Україні є сильні та фахові люди. Проблема лише в тому, що або їх ще не знайшли, або вони самі ще не дізналися про можливість взятися за надскладну, але надзвичайно необхідну роботу посла України.

"Тому ми йдемо на безпрецедентний крок створюємо відкритий механізм, який дозволяє і дипломатам зсередини системи, і людям зовні запропонувати свою кандидатуру на посаду посла. Відповідна сторінка вже створена на сайті МЗС у розділі "Вакансії". Відкритий пошук послів це можливість для системи розширити горизонти, і можливість для гідних кандидатів спробувати себе там, куди раніше можна було потрапити лише через закриті інституційні механізми. Я вперше в історії української дипломатії відкриваю двері, щоб кожен мав рівні можливості спробувати стати сильним менеджером, які зараз так потрібні нашій країні у світі", — додав він.

Де найбільше не вистачає послів

Зазначається, що особливий фокус зараз на країнах Африки. Подача в ці країни автоматично підвищує шанси. Крім того, за умови рівних професійних показників я надаватиму перевагу жінкам. Просто тому, що дипломатія була багато десятиріч несправедлива щодо кар’єрного зростання жінок.

Серед переліку країн немає Китаю, Індії та Бразилії. Це тому, що на розгляд президента вже внесено кандидатури послів у цих країнах. 

"Отже, заходьте на сайт МЗС і дивіться розділ "Вакансії". Наразі 21 країна Європи, Латинської Америки, Африки, Близького Сходу, Південного Кавказу та Південно-Східної Азії. Аналізуйте, зважуйте, ухвалюйте рішення. З кращими з кращих зв’яжеться HR-служба МЗС", — підсумував міністр.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві закордонних справ закликали не сприймати потенційний вступ України у ЄС і НАТО як благодійність. Очільник відомства запевнив, що Європа також має у цьому свій інтерес.

Також раніше Дмитро Кулеба нагадав, як протягом 2022 року Україна розблокувала політичні рішення щодо надання шести із семи типів зброї, які мають значний вплив на хід війни. Наразі Україна працює над питанням надання військової авіації. 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

22:34Шість громад Сумщини опинилися під ворожим вогнем: загинула людина, є поранені

Новина з відео

22:12Зробимо все можливе й неможливе для зміцнення наших воїнів, — Зеленський

21:31 Верховна Рада пропонує визначити політичний режим росії як "рашизм"

Ексклюзив

21:27Пробудження весни в столиці: незламний Київ очима фотографа Новини.LIVE

21:13Магазини рекордно підвищили ціни на продукти: лідери зі здорожчання

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

21:09 Понад 50 українських військових пройшли навчання на танках Leopard 2 в Іспанії

21:03Суд звільнив від покарання російського льотчика, який бомбив Харків

20:48 Прем'єрка Фінляндії виступила з поясненнями щодо можливого надання Україні винищувачів

20:31 Китай наблизив до російської свою пропаганду щодо війни в Україні, — Держдеп США

Новина з відео

20:06 Військові показали відео з околиць Бахмута, понівечених після місяців важких боїв

Новина з відео

22:12Зробимо все можливе й неможливе для зміцнення наших воїнів, — Зеленський

Новина з відео

20:06 Військові показали відео з околиць Бахмута, понівечених після місяців важких боїв

Новина з відео

18:02 Прикордонники відбили штурм рф на Бахмутському напрямку та взяли у полон "вагнерівця"

Новина з відео

17:28 На Київщині чоловік зарізав товариша і сховав тіло на кладовищі, — поліція

Новина з відео

16:57 Африку атакував потужний циклон "Фредді": загинули десятки людей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:30 У москві вирубують ліси та знищують заповідники для розміщення ППО

Новина з відео

12:57 Вийшов перший трейлер нової "Русалоньки" з темношкірою акторкою в головній ролі

Новина з відео

12:31 Леді Гага кинулась на допомогу фотографу на доріжці "Оскар-2023": той шокував співачку реакцією

Новина з відео

11:38 Діана Глостер презентувала кліп, в якому занурилась у басейн: про що пісня

Новина з відео

08:50 Перемога "Динамо" над "Дніпро-1", "Шахтар" розбиває "Кривбас", "Колос" мінімально здолав "Рух"

21:13Магазини рекордно підвищили ціни на продукти: лідери зі здорожчання

Ексклюзив

18:00Зупинити кров і вшитися з позицій: як відбувається евакуація 300-х з поля бою

10:19НБУ зменшив підтримку курсу гривні продажем валюти: що відомо

Новина з фото

08:15Ріанна, Леді Гага, Ніколь Кідман та інші зірки: найяскравіші образи на премії "Оскар-2023"

Ексклюзив

07:10Чому дорожчають фрукти та овочі, і як довго це триватиме

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:00Як путін наслідує Сталіна: 70 років зі смерті вусатого тирана

07:33Чому Китаю вигідно допомагати росії у війні проти України

Новина з відео

21:35Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"

Новина з фото

20:45Медитація, душ і навіть перегляд мюзиклів: як знаменитості борються з безсонням

07:39 "Я знімаю їх так, щоб не говорили, що це недолік": львівська фотографка про поранених військових

Актуальне по темі

None 13 Березень 22:34

Шість громад Сумщини опинилися під ворожим вогнем: загинула людина, є поранені

None 13 Березень 22:05

Зробимо все можливе й неможливе для зміцнення наших воїнів, — Зеленський

None 13 Березень 21:59

Верховна Рада пропонує визначити політичний режим росії як "рашизм"

None 13 Березень 22:01

Пробудження весни в столиці: незламний Київ очима фотографа Новини.LIVE

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB