Кулеба нагадав, як Україна добивалася надання західної зброї: відео

Військова допомога Україні

Протягом 2022 року Україна розблокувала політичні рішення щодо надання шести із семи типів зброї, які мають значний вплив на хід війни. Наразі Україна працює над питанням надання військової авіації.

Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

Міністр нагадав, що дискусія щодо надання того чи іншого важливого виду озброєння починалася з відмови, однак у результаті ця зброя була надана Україні.

"Кожна дискусія про постачання Україні нового, надважливого виду зброї починалася з "ні" і закінчувалася "так". Минулого року ми розблокували політичні рішення щодо шести із семи типів зброї, що змінює правила гри", — написав Кулеба.

Глава української дипломатії наголосив, що наразі залишається відкритим тільки питання надання бойової авіації.

Every discussion about supplying Ukraine with a new, crucial kind of weapon started with a "no" and ended with a "yes". In the last year, we have unlocked political decisions on six of the seven types of game-changer weapons. The only one left is combat aircraft. @United24media pic.twitter.com/3b6ec6RCUy — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2023

Нагадаємо, що президент США Джо Байден схвалив відправлення танків Abrams до України. Байден спочатку не планував відправляти танки Abrams до України, оскільки вважав, що вони не виявляться корисними на полі бою у конфлікті на сході України.

Також повідомлялося, що Німеччина вирішила збільшити кількість танків Leopard, що поставляються в Україну. Німеччина пообіцяла поставити ще чотири сучасні бойові танки Leopard 2 зі своїх складів Бундесверу.