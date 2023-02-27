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"Залишилася тільки авіація": Кулеба нагадав, як Україна добивалася надання західної зброї

27 лютого 2023 12:54
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Кулеба нагадав, як Україна добивалася надання західної зброї: відео
Військова допомога Україні
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Протягом 2022 року Україна розблокувала політичні рішення щодо надання шести із семи типів зброї, які мають значний вплив на хід війни. Наразі Україна працює над питанням надання військової авіації

Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter. 

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Міністр нагадав, що дискусія щодо надання того чи іншого важливого виду озброєння починалася з відмови, однак у результаті ця зброя була надана Україні. 

"Кожна дискусія про постачання Україні нового, надважливого виду зброї починалася з "ні" і закінчувалася "так". Минулого року ми розблокували політичні рішення щодо шести із семи типів зброї, що змінює правила гри", — написав Кулеба. 

Глава української дипломатії наголосив, що наразі залишається відкритим тільки питання надання бойової авіації. 

Нагадаємо, що президент США Джо Байден схвалив відправлення танків Abrams до України. Байден спочатку не планував відправляти танки Abrams до України, оскільки вважав, що вони не виявляться корисними на полі бою у конфлікті на сході України.

Також повідомлялося, що Німеччина вирішила збільшити кількість танків Leopard, що поставляються в Україну. Німеччина пообіцяла поставити ще чотири сучасні бойові танки Leopard 2 зі своїх складів Бундесверу.

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