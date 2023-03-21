МИД рф устроило скандал из-за "русофобии" министра иностранных дел Канады

Мелани Жоли

Министерство иностранных дел россии вызвало советника-посланника канадского посольства в москве Брайана Эбеля. Причиной стали недавние заявления министра иностранных дел Канады Мелани Жоли по поводу усилий ее страны против вторжения россии в Украину.

Соответствующее заявление обнародовало министерство иностранных дел рф.

Что известно

В российском ведомстве подчеркнули, что временному поверенному по делам Канады "был заявлен решительный протест" по поводу заявления главы МИД Канады о намерении официальной Оттавы добиваться поставленной цели "изменения режима" в россии всеми "экономическими, политическими и дипломатическими средствами".

В российском министерстве назвали мнения Жоли "очередным русофобским выпадом", что будет иметь "самые серьезные последствия для двусторонних отношений".

"Отмечено, что российская сторона оставляет за собой право на соответствующие контрмеры в зависимости от дальнейших шагов правящего режима Джастина Трюдо в контексте заявленного курса на конфронтацию с россией. последствия для двусторонних отношений", — угрожают в МИД россии.

Чем разозлила россиян Мелани Жоли

10 марта министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что целью Канады является "безусловно, ослабить способность россии совершать очень тяжелые нападения на Украину", призвав создать условия, чтобы российский диктатор владимир путин и его соратники были привлечены к ответственности за полномасштабную агрессию против Украины.

Канада последовательно поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией.

Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. В ходе переговоров стороны обсудили, в частности, вопросы дальнейшего сотрудничества в области обороны.

Также министр иностранных дел Канады провела переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем. Стороны обсудили санкции против атомной отрасли россии, средства на разминирование территории и восстановление инфраструктуры.