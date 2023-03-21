Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow МИД рф устроило скандал из-за "русофобии" министра иностранных дел Канады arrow

МИД рф устроило скандал из-за "русофобии" министра иностранных дел Канады

21 марта 2023 13:49
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Мелани Жоли
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Министерство иностранных дел россии вызвало советника-посланника канадского посольства в москве Брайана Эбеля. Причиной стали недавние заявления министра иностранных дел Канады Мелани Жоли по поводу усилий ее страны против вторжения россии в Украину.

Соответствующее заявление обнародовало министерство иностранных дел рф.

Читайте также:

Что известно

В российском ведомстве подчеркнули, что временному поверенному по делам Канады "был заявлен решительный протест" по поводу заявления главы МИД Канады о намерении официальной Оттавы добиваться поставленной цели "изменения режима" в россии всеми "экономическими, политическими и дипломатическими средствами".

В российском министерстве назвали мнения Жоли "очередным русофобским выпадом", что будет иметь "самые серьезные последствия для двусторонних отношений".

"Отмечено, что российская сторона оставляет за собой право на соответствующие контрмеры в зависимости от дальнейших шагов правящего режима Джастина Трюдо в контексте заявленного курса на конфронтацию с россией. последствия для двусторонних отношений", — угрожают в МИД россии.

Чем разозлила россиян Мелани Жоли

10 марта министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что целью Канады является "безусловно, ослабить способность россии совершать очень тяжелые нападения на Украину", призвав создать условия, чтобы российский диктатор владимир путин и его соратники были привлечены к ответственности за полномасштабную агрессию против Украины.

Канада последовательно поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией.

Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. В ходе переговоров стороны обсудили, в частности, вопросы дальнейшего сотрудничества в области обороны.

Также министр иностранных дел Канады провела переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем. Стороны обсудили санкции против атомной отрасли россии, средства на разминирование территории и восстановление инфраструктуры.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

15:37 "Форменный пед***ст": скабеева разозлилась после шуток Галкина

Эксклюзив

15:31Кредиты для агросектора: на что могут рассчитывать аграрии во время посевной

15:30 Рестораторы из Одессы создают уникальные блюда для военных на фронте

Эксклюзив

15:23О чем Зеленский может говорить с Си Цзиньпинем: прогноз эксперта

15:21 Костин назначил нового главу Луганской областной прокуратуры

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

15:16 Жена Беднякова трогательно поздравила его с днем рождения и опубликовала архивные видео

Новина з відео

15:00 Военным рф "намекнули", что из Крыма необходимо уезжать — Гуменюк

15:00 Business Wisdom Summit 2023: бизнесмены узнали, как развивать бизнес во время войны

14:57 В Харьковской области поймали российскую информаторку, которая "вынюхивала" склады боеприпасов ВСУ

Новина з фото

14:54 В Запорожье разоблачили наркодельцов, которые оборудовали незаконный бизнес в заброшенной ферме

Новина з відео

15:37 "Форменный пед***ст": скабеева разозлилась после шуток Галкина

Новина з відео

15:16 Жена Беднякова трогательно поздравила его с днем рождения и опубликовала архивные видео

Новина з відео

15:00 Военным рф "намекнули", что из Крыма необходимо уезжать — Гуменюк

Новина з відео

13:31 Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев

Новина з відео

13:03 Под ОВА плетут сетки: одесские волонтеры остались без помещения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

12:29ВСУ приступают к деоккупации Крыма: эксперт объяснил мощные взрывы в Джанкое

Новина з відео

12:27Собака, которую переехала Mercedes в Одессе, должна снова лечь на операционный стол: подробности

Новина з відео

12:18 Певица, которую захейтили в TikTOK за композицию "Гопак", прокомментировала скандал

Новина з відео

12:03 Энергетически мощный период в 2023 году: как привлечь успех на новолуние в марте

Новина з відео

11:57 Полиция показала, как вывозила женщин и детей из прифронтовой Авдеевки

Эксклюзив

12:29ВСУ приступают к деоккупации Крыма: эксперт объяснил мощные взрывы в Джанкое

Эксклюзив

09:00Из Японии в деоккупированный Иванков передали 100 средств реабилитации: фоторепортаж

Эксклюзив

07:40Конфискация российских активов: Гетманцев объяснил, что принадлежало РФ и как это отбирает Украина

Новина з фото

06:40 Исполнителю роли Сириуса Блэка в Гарри Поттере — 65: ТОП-7 любимых фильмов кинозвезды

06:23Назначение субсидий на лето: почему часть пенсионеров лишится помощи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

21:25 Променяли спортивную карьеру на шоу-бизнес: звезды с медалями на полке

Новина з фото

20:16Минная опасность в Харьковской области: за неделю в регионе травмировались пять человек

Эксклюзив

19:30Весенняя Одесса: цветущий парк Победы через объектив фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

19:25 От съемок в павильоне до Белого дома: интересные факты о сериале "Тед Лассо"

Эксклюзив

18:09Годовщина аннексии Крыма: почему молчали украинские пушки

Актуальное по теме

None 21 Март 15:38

"Форменный пед***ст": скабеева разозлилась после шуток Галкина

None 21 Март 15:32

Кредиты для агросектора: на что могут рассчитывать аграрии во время посевной

None 21 Март 15:16

Рестораторы из Одессы создают уникальные блюда для военных на фронте

None 21 Март 15:22

О чем Зеленский может говорить с Си Цзиньпинем: прогноз эксперта

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB