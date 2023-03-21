МЗС рф влаштувало скандал через "русофобію" міністерки закордонних справ Канади

Мелані Жолі



Міністерство закордонних справ росії викликало радника-посланця канадського посольства в Москві Браяна Ебеля. Причиною стали нещодавні заяви міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі щодо зусиль її країни проти вторгнення рф в Україну.

Відповідну заяву оприлюднило міністерство закордонних справ рф.

Що відомо

У російському відомстві наголосили, що тимчасовому повіреному у справах Канади "було заявлено рішучий протест" з приводу заяви очільниці МЗС Канади про намір офіційної Оттави добиватися поставленої мети "зміни режиму" в рф всіма "економічними, політичними та дипломатичними засобами".

У російському міністерстві назвали думки Жолі "черговим русофобським випадом", що матиме "найсерйозніші наслідки для двосторонніх відносин".

"Наголошено, що російська сторона залишає за собою право на відповідні контрзаходи залежно від подальших кроків правлячого режиму Джастіна Трюдо в контексті заявленого курсу на конфронтацію з росією. Особливо зазначено, що черговий русофобський випад, що мав місце, досі не дезавуйований канадською стороною, матиме найсерйозніші наслідки для двосторонніх відносин", — погрожують в МЗС рф.

Чим розізлила росіян Мелані Жолі

10 березня міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що метою Канади є "безумовно, послабити здатність росії здійснювати дуже важкі напади на Україну", закликавши створити умови, щоб російський диктатор володимир путін і його соратники були "притягнуті до відповідальності" за повномасштабну агресію проти України.

Як відомо, Канада послідовно підтримує Україну у її боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, у лютому президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі. Під час переговорів сторони обговорили, зокрема, питання подальшої співпраці у сфері оборони.

Також міністерка закордонних справ Канади провела переговори із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Сторони обговорили санкції проти атомної галузі рф, кошти на розмінування території та відбудову інфраструктури.