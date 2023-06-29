Кого слушается Путин: эксперт назвал четыре фамилии

Владимир Путин. Фото: росСМИ

Владимира Путина нужно ломать эмоционально — военными действиями на фронте и политическим давлением через постредничество людей, которых он слушается.

Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Новини.LIVE украинский нардеп Евгений Шевченко.

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Шевченко напомнил, как вел себя Путин во время бунта Евгения Пригожина .

"Кому он звонил в это время — вот его страх: кто поддержит? Китай поддержит? Лукашенко, Токаев, Эрдоган? Это люди, которые могут эмоционально выбить из-под него стул, и он уйдет из Украины. Вот с этим надо работать", — считает депутат.

В то же время, по мнению Шевченко, западные лидеры не оказывают на Путина такого влияния.

"Когда приезжают какие-то президенты из Западной Европы и что-то пытаются склеить — я сейчас о Минске-2, я еще тогда говорил: "Зачем вы опираетесь на этих людей? Путин не будет их слушать, он просто не уважает их", — отметил Евгений Шевченко.

Си Цзиньпинь, Токаев, Эрдоган и Лукашенко могут сделать так, чтобы Путин завершил войну.

"Я уверен, когда все они встанут и скажут Владимиру Путину: "Достаточно, все, хватит, потому что мы сейчас все от тебя отвернемся, если ты этого не сделаешь", он уйдет из Украины. Потому что тогда он будет в такой ситуации, как с Пригожиным. Нам, украинцам, нужно снова сделать так, чтобы Путин остался один, не поддержанный никем, и тогда будет совсем другая ситуация, мы это увидим сразу", — считает депутат.

Ранее Шевченко заявил в эфире YouTube-канала Новини.LIVE, что Беларусь получила ядерное оружие от России еще в прошлом году, и рассказал, каким образом Лукашенко может им распоряжаться.

Напомним, в начале широкомасштабного вторжения бывший член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко былпривлечен ГУР к наведению контактов с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.